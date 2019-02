La Junta da potestad al Ayuntamiento para formar a sus futuros policías en vez de que vayan a la Academia

Jueves, 14 de febrero de 2019

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró en la tarde-noche del jueves la que ha sido la antepenúltima o penúltima sesión ordinaria de Pleno de la presente legislatura, que fue bastante más larga de lo esperado, estirándose hasta las 2h.27’, pese a que hubo pleno consenso en los temas puros del orden del día y que todas las mociones fueron aprobadas. Curiosamente, quizás lo más destacado y novedoso llegó justo en los últimos 2 minutos, cuando ya sólo quedaba como ‘público’ el conserje del Ayuntamiento y el que esto escribe.

Tras una pregunta del concejal del PP Miguel Matías Rubio sobre los plazos de la convocatoria de nuevos agentes de la Policía Local (ante el temor de que no puedan entrar ahora en la Academia), el alcalde Juan Tomás Muñoz desveló que el martes habían recibido una carta de la Junta de Castilla y León comunicando que en los próximos meses habrá un nuevo curso ‘extraordinario’ en la Academia de Policía de Ávila ante las convocatorias que están realizando muchos ayuntamientos (especialmente tras aprobarse la jubilación anticipada de policías).

En esa carta, la Junta va más allá, dando la posibilidad al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo de que forme a sus propios agentes (en vez de ir a la Academia) una vez concluya el proceso-oposición. El alcalde Juan Tomás Muñoz dijo en el Pleno que está posibilidad les había sorprendido bastante.

Otras preguntas

Como otros anuncios, y ante la manifestación del portavoz del PP Marcos Iglesias de que el deterioro de La Caridad “va a más”, Juan Tomás Muñoz explicó que la semana pasada estuvo en el Monasterio un arquitecto territorial de la Junta para hacer un informe, determinando que “no ha evolucionado la problemática estructural” (es decir, que no ha ido a peor).

Por otro lado, el alcalde apuntó que el proyecto de intervención en las murallas del Gobierno de España no había pasado el trámite de la Comisión Territorial de Patrimonio, pero que tras unas modificaciones, ahora parece que ya se licitarán las obras. Esta información fue dada a conocer tras apuntar Marcos Iglesias que el Ministro de Cultura, José Guirao, no se había comprometido “a nada” sobre el Palacio de Los Águila y que no se habían ejecutado las inversiones previstas en el Parador y las murallas. Iglesias considera que el grado de reivindicación del alcalde “ha mermado” con un gobierno socialista, replicando Juan Tomás Muñoz que le planteó a José Guirao “lo mismo” que al anterior ministro, Íñigo Méndez de Vigo.

El alcalde también tomó la palabra cuando José Manuel Jerez habló de la problemática del barrio de El Puente, denunciando la falta de alumbrado y limpieza o la acumulación de enseres en la calle. Jerez manifestó que el Ayuntamiento “debería mantener el orden y el respeto de las personas”, asegurando que la situación actual era debida a “tener un Gobierno tripartito que mira para otro lado”. Juan Tomás Muñoz señaló que “no es algo que se haya generado esta legislatura”, durante la cual han “intentado medidas” para paliarlo, con más presencia de Policía Local y Guardia Civil, y que al menos habían conseguido “erradicar el absentismo” escolar, lo que redundará en la educación.

José Manuel Jerez también tenía una cuestión en torno al Carnaval por la cual le iba a pedir al presidente de la Comisión Taurina, Cristian González, que la convocase, pero como éste se marchó del Pleno ante otros compromisos, nos quedamos con la intriga de saber cuál era la cuestión carnavalera.

Ante otras preguntas de Marcos Iglesias, Domingo Benito indicó que cuando las obras de construcción de la pasarela en la zona de los pontones se adjudiquen, estarán sometidas a la correspondiente partida presupuestaria; y que el balance económico del servicio de limpieza de edificios es ‘real’. Para el portavoz del PP faltan datos por contabilizar, como el coste “de la dirección y el capataz”, apuntando Domingo Benito (además de que el director y el capataz “son la misma persona”), que esa persona ya hacía antes parte de esas funciones, por lo que si se suma su coste en el balance actual habría que sumarlo en los anteriores. Desde su punto de vista, Marcos Iglesias “está equivocando el tiro en ese asunto”.

En torno a la Plazuela del Buen Alcalde, Joaquín Pellicer confirmó que el dato económico ofrecido esta semana (27.000€) corresponde a la última intervención, considerando el portavoz del PP que habría que sumar lo que costó arreglar la fuente (18.000€). Mientras, a pregunta de Beatriz Jorge Carpio, la delegada de Turismo, Azahara Martín, explicó someramente cómo había sido el encuentro de touroperadores llevado a cabo esta semana en Sanxenxo (Pontevedra). Azahara Martín apuntó que era “un sinsentido” debatir ciertas cosas en el Pleno que son “más para comisiones”.

También en el turno de preguntas, Marcos Iglesias la preguntó a Alejandra Méndez, como delegada de Infancia y Mayores, que le parecía que no se hubiera gastado la partida para la eliminación de barreas arquitectónicas de 2018. Alejandra Méndez definió esta pregunta del portavoz del PP como una “provocación: quién tiene la competencia es la Delegación de Obras, hágale la pregunta”. Para Marcos Iglesias, no era una provocación, “su Delegación lo podía haber impulsado”.

Aprobado el Plan de Juventud

Esa intervención de Alejandra Méndez era la segunda de la noche (tras llevar infinidad de plenos sin hablar), ya que tomó la palabra como es lógico en el debate del I Plan de Juventud y Adolescencia de Ciudad Rodrigo, que marca “un antes y un después en las políticas municipales”, trasladando “la voz” y acercando las demandas de los jóvenes. Desde su punto de vista, aprobar este Plan es “dar un sí a la juventud mirobrigense”, añadiendo el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Chanca, que este Plan es “el culmen de la apuesta de este Equipo de Gobierno” en materia de juventud.

El Plan fue aprobado por unanimidad, aunque Marcos Iglesias dijo que el Equipo de Gobierno “se había dormido en los laureles, se podía haber hecho antes”. Alejandra Méndez dijo que podía haber estado antes “si hubiera habido un animador sociocultural cuando entró esta Corporación, pero ustedes no lo veían importante”, añadiendo Domingo Benito que “ya le hubiera gustado a los jóvenes mirobrigenses haber tenido en otras legislaturas el 10% de la atención, recursos y empeño” mostrados en la actual.

Marcos Iglesias dijo que no se sentían “plenamente identificados”, pero que votaban a favor porque además buena parte de sus 40 ‘puntualizaciones’ al borrador inicial habían sido plasmadas. En este punto, Domingo Benito, dijo que bastantes de esas “ya estaban cuando las hemos visto detalladamente”.

Unanimidad en la limpieza viaria

También salieron adelante por unanimidad las dos cuestiones que se debatieron en torno al servicio de limpieza viaria: el encargo a una empresa para que elabore los nuevos pliegos de licitación del servicio y la prórroga de los actuales contratos hasta que concluya esa licitación.

En este punto, Domingo Benito se mostró bastante duro con sus socios de PSOE y Ciudadanos por haber rechazado “en contra del acuerdo de Gobierno” la remunicipalización del servicio. Considerando que “debíamos estar en devolver recursos a la ciudadanía”, volvió a pedir que “reconsideren” sus posturas, más aún después de que una sentencia del Tribunal Constitucional haya disipado las dudas en torno a las subrogaciones, y de que la subida salarial que se quiere para los trabajadores con la nueva privatización sería ‘igual’ a la que habría con la prestación pública del servicio.

Incidiendo en que “la remunicipalización era viable y era lo mejor en función calidad-precio”, Domingo Benito anunció que no descarta presentar durante el proceso de licitación “otra propuesta de remunicipalización para intentar hacer entrar en razón”. PSOE y Ciudadanos no abrieron la boca en este doble punto, interviniendo únicamente el portavoz del PP, Marcos Iglesias, quién, además de criticar que no se llega a tiempo (los actuales contratos acaban el 31 de marzo) en parte ‘defendió’ a Domingo Benito, metiéndose precisamente con los que no estaban hablando.

En este sentido, dijo que “no tiene sentido que la Delegación trabaje [durante un año] en una propuesta que era inviable”, viéndolo como una “irresponsabilidad absoluta de Ciudadanos y PSOE”, sobre todo por parte de la Alcaldía, ya que “ha dejado crecer los planteamientos para luego tumbarlo”. Por otro lado, Marcos Iglesias criticó que se vayan a gastar 6.000€ para que una empresa elabore los pliegos, entendiendo que lo podría haber hecho el propio Ayuntamiento si se hubiera hecho a tiempo.

Domingo Benito replicó que “no va a costar más dinero de lo que hubiera costado”, porque los pliegos se hubieran encargado en cualquier caso a una empresa externa. En todo caso, ve como insignificante la cantidad de 6.000€ teniendo en cuenta la cuantía del contrato (2,5 millones de euros), recordando además que la Mancomunidad Riberas del Águeda de cuyo Equipo de Gobierno forma parte Marcos Iglesias se va a gastar también 6.000€ en que le revisen unos pliegos que se hicieron mal.

Las mociones de IU

De las 3 mociones debatidas hubo una que también salió por unanimidad, la presentada por IU para que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se adhiera a la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Joaquín Pellicer apuntó que “tenemos que ponernos las pilas” porque quedan 11 años, indicando Marcos Iglesias que “en Ciudad Rodrigo no hay problemas graves de sostenibilidad”.

La otra moción de IU reivindicaba una serie de mejoras sanitarias para la comarca mirobrigense además de pedir, al igual que hace justo un año, “el cese de uno de los más nefastos consejeros de Castilla y León de su historia”, Antonio María Sáez Aguado: “ha generado problemas donde ha tocado algo”.

Carlos Fernández Chanca dijo que “todo lo que sea defender la Sanidad cuenta con nuestro apoyo”, mientras que Chicho Pellicer remarcó que pedir la dimisión del consejero a 3 meses para las elecciones es un poco “extemporáneo”, pero “vista la falta de sensibilidad con las demandas del Ayuntamiento” (“poco o nada se ha conseguido”), la ven “acertada”.

Por su parte, el Partido Popular votó en contra porque “hay datos que no son exactos” (Domingo Benito dijo que pertenecían a la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública) y porque se pedía la dimisión del consejero. Marcos Iglesias criticó que “viene a hacer política con el consejero, por lo que no podemos dar el visto bueno”, sorprendiéndose Domingo Benito: “espero que no me culpe por venir a hacer política a este Pleno”.

Otra moción sobre Cataluña

La tercera moción del Pleno fue una del Partido Popular “en defensa de la Soberanía nacional” a raíz de los acontecimientos en Cataluña- que está presentando el PP en todos los Ayuntamientos. La moción planteaba “apoyar a todos los catalanes que sufren acoso”, “exigir el cese de negociaciones con la Generalitat”, y “constatar la necesidad de convocatoria de Elecciones Generales por la deslealtad del Gobierno y sus socios separatistas”, apuntando la “deriva” del Gobierno de Pedro Sánchez por estar “negociando constantemente con quién quiere romper la unidad de España”.

La moción salió adelante ya que la apoyó Ciudadanos, cuya “posición es clara” sobre este asunto, según se limitó a señalar Joaquín Pellicer, a quién Marcos Iglesias le dijo que “me podía ayudar un poco más”, mientras calificaba a PSOE e IU como “tibios en la defensa de la soberanía nacional”.

Tanto Carlos Fernández Chanca como Domingo Benito se mostraron muy duros en sus réplicas al PP, empezando por recordar que un “traidor” es realmente aquel que entrega armas o planos a un enemigo en período de guerra.

En torno a lo que había dicho Marcos Iglesias sobre que la figura del “relator” con los grupos independentistas es “intolerable”, los portavoces de PSOE e IU le recordaron las ocasiones en que el Gobierno del PP negoció tanto directa como indirectamente con el Gobierno de Puigdemont; además de recordar que los 2 referéndums que hubo en Cataluña fueron cuando gobernaba Rajoy, a quién “se expulsó del Gobierno por una moción de censura” tras una sentencia que determinó que “se financiaron ilegalmente”.

De igual modo se recordó cuando uno de los actuales líderes del PP, Javier Maroto, defendía los pactos puntuales con Bildu en Vitoria; cuando José María Aznar llamaba a ETA Movimiento de Liberación; o que sin ir más lejos en la votación de los Presupuestos el PP había votado lo mismo que Bildu, ERC o el PDCaT. En torno a esas cuentas, Domingo Benito expuso que traían “mejoras en Sanidad, Educación”, recordando que el PP se manifiesta contra el aborto, contra el matrimonio homosexual o la Ley del Tabaco, “siempre en contra del sentido histórico; van hacia atrás en la historia”.

En este mismo sentido, Carlos Fernández Chanca dijo que “me gustaría verles en la calle a favor de los derechos LGTBI, los derechos de los trabajadores...” pero “salen en contra del diálogo”, concluyendo que “la derecha crispa a la calle” mientras que el PSOE había mostrado “lealtad”, apoyando por ejemplo la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Para Domingo Benito, el PP lleva años “escondiendo la corrupción y las vergüenzas detrás de las banderas”.

Para Carlos Fernández Chanca, esta “3ª vez” que el PP traía el tema catalán al Pleno del Consistorio mirobrigense era “para seguir azuzando el fuego y buscar rédito electoral”: “el problema de Cataluña hay que resolverlo, no incendiarlo”, viendo la moción como “electoralista y antipatriótica”. Por su parte Domingo Benito la calificó como “infumable, insostenible y basada en falsedades”, entendiendo que “la negociación forma parte de la actividad política”.