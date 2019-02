La decisión más importante para los 4 próximos años

Llegan las elecciones a los Ayuntamientos.

Dentro de 3 meses, en nuestras manos estará el decidir qué formación política queremos que nos gobierne en Salamanca. Podremos elegir entre varias listas que se están confeccionando en estos días, nadie sabe como, nadie sabe por qué y nadie sabe para qué, aunque la mayoría de las veces lo intuimos. No, no me hablen de programas, está por ver a algún partido político cumpliendo su programa tanto a niver local como a nivel nacional.

Pero hay una formación política en la que sí se sabe como se elaboran esas listas. Bueno, aún no, eso se empezará a decidir este domingo en el Centro Municipal Miraltormes, a partir de las 6 de la tarde. Y se decidirá entre toda la gente que asista.

Entrada libre.

Hasta completar aforo.

Y si completamos aforo buscaremos la forma de que la gente que se quede fuera también pueda participar.

En tu mano está. Tú puedes decidir en qué condiciones quieres que se presente Ganemos Salamanca, puedes decidir si conviene cambiar de nombre y que nombre conviene, de qué manera se elegirá la lista, cómo se organizará Ganemos Salamanca a partir del 27 de mayo (o como se llame la nueva formación),…

Y puedes decidir para qué: en Ganemos Salamanca llevamos 4 años haciendo lo que decimos y diciendo lo que hacemos.

Y hacemos y decimos aquello que se decide en los plenarios mensuales abiertos a toda la población.

¿Qué prefieres hacer el 26 de mayo? ¿Llegar al colegio electoral y coger un papel que, normalmente no es el que más te gusta sino el que menos te disgusta? O ¿coger el papel que tú has colaborado en rellenar? ¿De verdad una vez más vas a esperar a que te lo den hecho? ¿De verdad no prefieres que tu voz se escuche?

Pues si quieres que tu voz se escuche, vente. Es este domingo, el 17 de febrero, a las 18:00 h de la tarde, en el Centro Municipal Miraltormes.

Vente, tu opinión es la que más cuenta