AL HILO DE LAS TABLAS

EL TORO EN EL SENADO

“Es un animal hermoso, una obra maestra de gallardía que, ni el pensamiento es capaz de reproducir”

Cuando uno se incorpora para colaborar, para aportar algún conocimiento, participar de alguna idea o iniciativa, aunque estés curtido en mil plazas, siempre lo haces de puntillas, un tanto azorado y dudoso, con el humano sentimiento de, como serás recibido, que impresión causas, incluso, preocupado quizás, por parecer incorrecto. Algo natural, que se va disipando, cuando la confianza, la sinceridad el saber de qué se va a hablar, y del respaldo que justifica allí tu presencia, además del interés que puede despertar una persona de todos conocida.

Hace unos días, los señores senadores representantes del pueblo español, tuvieron la suerte de ver y sentir como se expresaba un hombre de campo, un ganadero de reses bravas, un hombre, que continua la singladura, la tradición, y el valor, que le inculcaron en su casa, más concretamente aquel hombre de porte “pueblerino”, de nombre Victorino Martín Andrés, que inicio una ganadería, tal como la hicieran los más renombrados ganaderos de otras épocas pasadas. Una ganadería, que sin duda fue y seguirá siendo distinta, porque mantuvo los genes, y el depósito de bravura, fiereza y casta que se le supone al toro de lidia.

Hoy, otro nuevo Victorino, hijo de aquel –que ya nos dejó-, seguramente sin la sabiduría del primero, pero con una mejor adaptación, preparación, personalidad y don de gentes. Es quien se ha asomado al Senado y acercado a sus señorías, para explicarles, - ante los desmanes que se vienen cometiendo por parte de grupos y partidos animalistas- en contra de una fiesta más que milenaria, y contra un animal único, bello, hermoso, bravo y por el que esta España, ha sido conocida y reconocida en el mundo.

Lo ha hecho Victorino, con el mandato de todo el orbe taurino, él ha llevado la “bandera”, pero al contrario de otras manifestaciones, en esta, íbamos detrás cientos de miles, de aficionados, sin ninguna exclusión, es decir: el vaquero unido al ganadero, al torero, y aficionado, en todas las variantes, que ustedes quieran entender: Y además lo ha hecho, con elegancia, con tono claro, con argumentos sólidos, y con las expresiones justas, con el fin de que pudieran llegar, tantos a aquellos, que gustan y sienten esta fiesta, como a los amantes de los animales, como a quienes puedan estar alejados de cuanto esto signifique, sin embargo, no podrán de dejar de comprender ustedes, cuanto ha representado para este País lo que fue llamado Fiesta Nacional, y lo que aún sigue representando la tauromaquia, su cultura, su historia, sus personajes etcétera.

Ya, les ha hablado nuestro presidente de economía, de infraestructura, de expresiones culturales, del respeto por la ecología, y nuestro acervo más auténtico, en nuestras formas y maneras de sentir, incluso algo que no fue subrayado; nuestra riqueza del lengua, nuestro argot, algo que suscita en lo cotidiano, y que no en pocas tribunas,-incluso en la que ustedes hacen sus debates,- ha sido defendido nuestro vocabulario, con sentencias, anécdotas, no pocas acepciones y un sinfín de metáforas que cada día pronunciamos- hay que coger al toro por los cuernos- está para el arrastre- desde la barrera se ven muy bien los toros- etcétera, que definen perfectamente, con pocas palabras, la tesis a expresar o defender.

Lo dicho me ha parecido una exposición elocuente, sincera y precisa -. En mi descargo y como critico- aún con los años precisos que marcan la pausa y el sosiego, servidor en momentos puntuales, hubiera sido más incisivo, más ácido, más de corazón abierto, con sus Señorías, dada su insoportable indolencia y galbana para pronunciarse, y sobre todo saber cuántos de ustedes, son hijos y nietos de grandes aficionados, y quienes amparan a esas agrupaciones y partidos, animalistas que con actitud hipócrita, se manifiestan en sus “salvadores”, todo aderezado, con un chuletón vuelta y vuelta, un plato de jamón, y un bacalao rebozado.¡¡¡Sí; así los he visto después de una manifestación, estaban allí porque le habían dicho que fueran, no porque entendieran de qué iba la cosa!!!. Salud y toros.-

Fermín González salamancartvaldia.es blog taurinerías