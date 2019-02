La Peña Los del Casablanca anima la cuenta atrás para el Carnaval con unas originales poesías

Jueves, 14 de febrero de 2019

La cuenta atrás para el Carnaval del Toro 2019 ha tenido un aliciente especial durante las últimas semanas: unas poesías en torno a distintos momentos carnavaleros que día a día ha ido publicando en su perfil en la red social Instagram la Peña Los del Casablanca (https://www.instagram.com/losdelabandera/), que tiene su sede en el antiguo Pub del mismo nombre de la calle Colada.

La Peña Los del Casablanca es en realidad una agrupación de tres peñas: Los Superbebientes, El Disloke y El Kolokón, que en 2016 decidieron concentrarse en el mencionado local, adoptando el año pasado un símbolo distintivo, una gigantesca bandera que lucieron, por ejemplo, durante el Campanazo, las capeas nocturnas o incluso el Martes Mayor.

La idea de abrir en Instagram un perfil de la Peña Los del Casablanca partió de uno de los miembros de Los Superbebientes, Pablo Centeno, que lo propuso en el grupo de whatsapp que tienen. Aunque la iniciativa no despertó demasiado entusiasmo, tampoco fue rechazada, por lo que Pablo Centeno, junto a otros dos miembros, Víctor y Fran (de El Disloke), decidieron tirar para adelante, con cierto secretismo (de hecho, la confirmación oficial de quienes están detrás del perfil está llegando con esta publicación).

Inicialmente, el perfil iba a tener como finalidad animar la espera hasta el Carnaval, pero a Víctor se le ocurrió la revolucionaria idea de las poesías, que se han ido complementando con chistes y montajes relacionados con el Carnaval y con la Peña (y con su bandera) por parte de Pablo Centeno, ocupándose Fran tanto de la búsqueda de imágenes para esos contenidos como del marketing de la cuenta.

Según señalan, no esperaban que las poesías, repletas de curiosidades, despertasen tanta expectación y gustasen tanto. Cada una de ellas ha estado dedicada a un ‘Momento’ carnavalero, que han sido seleccionados por los tres jóvenes implicados, pidiendo también ayuda a sus propios seguidores para que les hicieran propuestas.

Extractos de las poesías

En total, durante las últimas semanas Los del Casablanca han publicado un total de 24 poesías (una por día), que se han cerrado justamente este jueves con una general sobre el Carnaval, que reza “No es fácil de entender/Los de fuera se piensan que no estamos bien/Pero si solo vienen el fin de semana/Se quedan con más ganas.(...)/Y hoy 14 de febrero/Día de decir que el amor verdadero.../¡Es que estamos a unos días más/de no parar de disfrutar!”.

A lo largo de estas semanas, han dedicado poesías a San Blas (“Es el último terremoto/Antes del gran alboroto”), el Jueves de Casetas (“La gente empieza a llegar/Doce autobuses del Pilar”), el Viernes (“Las únicas copas tranquilas/porque el resto saben a tequila”), el Campanazo (“Eliges al amigo más ligero/Y lo manteas hasta el cielo”), las capeas nocturnas, los encierros, el encierro a caballo (“Instante especial/Y vas, aunque sabes que no va a entrar/Pero como te lo vas a perder/¿Y si pasa algo que luego no ves?”), el Toro del Aguardiente, el Martes por la tarde (“Empieza la máxima depresión/Al oír el último Dong”), o el día después (“Como tengas que estudiar/o ir a trabajar/Con la muerte te vas a cruzar”).

Así como a los disfraces, el momento de subir al tablao, el ambiente (“Ves a tu vecina que es más seria que un teniente/Bebiendo aguardiente”), el clima, la comida (“Tú no te sientas ni a comer/Porque no hay tiempo que perder”), las agujas (“Las ponen en Navidad/Y a la gente le entra la efusividad”), o las chaquetas de las propias peñas (“Parece que hay complejo de deportistas/Y queremos ir de futbolistas”); o lugares como el bingo (“Te paras y compras un cartón/A ver si te toca el jamón”), los chocones, la puntería (“No hay carnavalero que no luche/Por ganar un peluche”) o la carpa (“Tú prefieres estar en las peña/Donde está la gente lugareña/Y no gastar dinero en esa zona/Porque en tu local hay medio Mercadona”).

De igual modo ha habido una poesía sobre la propia Peña unificada: “Y es que Superbebientes, Disloke y Kolokón/Cuando están juntos disfrutan un montón/Sobre todo en días tan especiales/Como son los Carnavales”. Las poesías completas, así como las imágenes correspondientes, se pueden encontrar aquí: https://www.instagram.com/losdelabandera/.