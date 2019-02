Policía Local y Guardia Civil potenciarán este Carnaval su comunicación directa

Jueves, 14 de febrero de 2019

A falta de 15 días para el arranque del Carnaval del Toro 2019, el Despacho de la Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo albergó en la mañana del jueves la tradicional reunión previa al evento de la Junta Local de Seguridad Ciudadana, de la que forman parte representantes de los distintos organismos implicados en el dispositivo de seguridad carnavalero (Policía Local, Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos) así como miembros de los distintos partidos políticos del Consistorio.

La reunión fue presidida por el alcalde Juan Tomás Muñoz y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Encarnación Pérez, que debutaba en esta cita. Fue ella precisamente quién dio a conocer la única novedad del dispositivo de seguridad de este año: la “potenciación” de la comunicación directa entre la Guardia Civil y la Policía Local, que tendrán “un contacto en tiempo real para hacer frente a las emergencias que puedan surgir”.

En este sentido, según indicó el Capitán de la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo, Santiago Ruiz, se ha establecido un convenio entre ellos y la Policía Local a partir del cual, los avisos que entren a uno de los cuerpos le serán transmitidos al otro, aunque en principio no sean de su ‘competencia’. Por ejemplo, si la Guardia Civil recibe una llamada directamente en el Cuartel por un accidente, trasladará la información a la Policía Local.

Esta comunicación será permanente, más allá del contacto directo que tendrán la Guardia Civil y la Policía Local en el Centro de Coordinación (del que también forma parte Cruz Roja) que funcionará en las antiguas dependencias de la Policía Local en la Casa Consistorial durante el tiempo de celebración de los eventos taurinos. Como el año pasado, el Carnaval tendrá también un ‘Plan de Emergencias y Medios y Servicios de Prevención y Atención del Carnaval’, que la subdelegada del Gobierno calificó como “ejemplar”.

Como es habitual, el dispositivo de seguridad del Carnaval comenzará a las 21.00 horas de la noche del Jueves de Casetas (28 de febrero), y se prolongará hasta las 8.00 horas del Miércoles de Ceniza (6 de marzo). Durante ese período de tiempo, se suprimen los descansos, compensaciones y vacaciones de los agentes de la Policía Local, que ejercerá la presidencia de los festejos taurinos populares.

Mientras, la presidencia de los festejos de muerte corresponderá a la Guardia Civil, que tendrá como es habitual refuerzos, incluido de otras unidades, especialmente en los eventos de mayor aglomeración de público, aunque este año no se facilitaron datos del número de agentes que se movilizarán, que en ciertos momentos contarán con el apoyo de agentes de la Guardia Nacional Republicana de Portugal.

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta Local de Seguridad Ciudadana sí se incidió en que estos agentes de la Guardia Civil harán, con el apoyo de la Policía Local, numerosos controles tanto el interior de la ciudad como en los accesos “para garantizar que todo el mundo que venga entre a la ciudad libre de drogas, sustancias y armas”, según señaló Igor de la Casa, Comandante Jefe de Operaciones de la Benemérita.

De igual modo, entre las acciones que se llevarán a cabo está el control del absentismo escolar en la mañana del Viernes de Carnaval, o la venta de alcohol a menores en establecimientos. También en aras de la seguridad, se contará con vigilantes, se instalarán cámaras, se depositarán varios extintores en las antiguas dependencias de la Policía Local, y el helipuerto se trasladará al Parque de Bomberos debido a la ocupación de su lugar habitual en la trasera del Centro de Salud y Especialidades.

En materia taurina, este año se va a incidir en la novedad de que el Toro del Antruejo llega hasta la Plaza Mayor, para que no pille desprevenido a nadie. En este sentido, se va a hacer un recordatorio especial en el Bando ‘general’ que dictará el Alcalde en los días previos al evento (habrá otro específico para los corredores). Lo que no varía es el desarrollo del encierro a caballo, manteniéndose la zona de expansión a la que no puede acceder el público a pie.

En materia de comunicaciones, el Ayuntamiento ha requerido a las empresas de telefonía que hagan un refuerzo, respondiendo únicamente Orange por el momento. Fuera de las líneas de telefonía, volverá a haber dos canales independientes de comunicaciones, uno para la Policía Local y otro para el personal encargado de los eventos taurinos.

Por último, en el aspecto social, Cruz Roja instalará una carpa informativa el Sábado de Carnaval en el Paseo Fernando Arrabal para repartir información sobre violencia de género, enfermedades de transmisión sexual o consumo de alcohol. Además, la Delegación de Igualdad va a poner en marcha una campaña informativa sobre violencia de género que se presentará la próxima semana.