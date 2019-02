Las urnas avalan al PP para trabajar hasta el último día de la legislatura

El PP de Béjar está autorizado a trabajar hasta el último día de la legislatura Dice Ciudadanos (ese partido desaparecido en Béjar durante los últimos 4 años y que aparece 3 meses antes de las elecciones municipales preocupadísimo por Béjar), que solo trabajamos por interés electoralista y antes de las elecciones por haber mejorado el asfaltado de 25 calles de la ciudad. El PP ganaba las últimas elecciones en mayo de 2015. Pues miren a mediados de 2016 tan solo unos meses después de ganar y tres años antes de las siguientes elecciones ya estaban en ejecución obras como la Casa del Bosquero, el último tramo del paseo por las Murallas de Béjar, iniciada la Vía Verde o el nuevo Centro de Turismo de Activo. Además, ya se había acondicionado las parcelas de la calle Vado, pavimentado las calles: Duque, Los Rodeos del Castañar, Trva. Alojería, o el acceso al Hogar de Mayores, acondicionado los acerados de las Calles Libertad o Flamencos, preparado el solar para Aparcamiento en la C/ Nogalera, mejorado el merendero y muros de El Regajo, llevado a cabo el acerado y urbanización de Ronda de Viriato o renovado la red de alcantarillado en Travesía de Leandro Cascón. Obras a las que se han ido sumando otras muchas como la fuente de la Corredera, el carril bici hasta Palomares, la Plaza del Teatro Cervantes, el Parking de La Covatilla, los servicios del Parque Municipal, las mejoras en la oficina de la Policía Local, la Carretera del Castañar… Llevamos trabajando desde el 13 de junio de 2015, y estamos autorizados por la ciudad de Béjar para seguir trabajando hasta el 26 de mayo de 2019 y eso es lo que pensamos hacer. Lo sentimos por aquellos concejales de la oposición que no se han dado cuenta de que la legislatura se está acabando y no han hecho nada por esta ciudad, sin traer ni un solo proyecto a este Ayuntamiento y viniendo solo los lunes a cobrar a las comisiones. Su demagogia, se cae con nuestros hechos. Bienvenidos a la vida municipal de Béjar. Partido Popular