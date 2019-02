‘Salamanca acompaña’ tiende la mano a las personas mayores para combatir la soledad

Jueves, 14 de febrero de 2019

“Todo lo que sea acordarse de los mayores me parece muy bien”, es la opinión de los usuarios con los que contacta este equipo de profesionales

La soledad es, sin duda, la cara menos deseada del envejecimiento. De ahí la importancia de impulsar iniciativas como ‘Salamanca acompaña’, el nuevo servicio puesto en marcha por el Ayuntamiento de Salamanca para ayudar a las personas mayores que se encuentran en situación de soledad no deseada, por diferentes razones, bien para apoyarles y darles ayuda en su día a día si así lo necesitan, o para informales y orientarles sobre los diferentes servicios que ofrece el Ayuntamiento específicamente para ellos.

La ciudad cuenta con unas 52.000 personas mayores de 60 años, de las cuales 18.000 viven solas, una población muy importante a la que se quiere ofrecer todos los recursos y programas municipales existentes que eviten su asilamiento social o situaciones de desprotección.

El nuevo servicio dará una respuesta integral y coordinada a las situaciones de soledad no elegida de las personas mayores mejorando la detección de las mismas y realizando diferentes acciones que mejoren su calidad de vida, su autonomía y contribuyan a un envejecimiento activo. La proximidad y la cercanía vecinal también son claves en el programa ‘Salamanca Acompaña’, ya que cualquiera que detecte que una persona mayor está sola y puede necesitar ayuda puede ponerse en contacto con el Ayuntamiento.

¿Cómo funciona?

El programa contará con un equipo formado por seis profesionales sociocomunitarios y dos técnicos que contactarán con las personas mayores que vivan solas, y se desplazarán a sus domicilios, siempre que así lo autoricen los propios mayores, para preguntar sobre sus necesidades, intereses y expectativas e informarles sobre los recursos disponibles en la ciudad que más se adecúen a su situación.

El Ayuntamiento habilitará además un número de teléfono y un correo electrónico donde contactar con el personal cualificado que gestionará la información correspondiente al proceso de detección de situaciones de soledad.

De 52.000 mayores de 60 años, unos 18.000 viven solos

Una vez realizada esta toma de contacto, en función de la información recibida, y del Plan de intervención previsto en el Protocolo, se derivará inmediatamente el caso para su diagnóstico a los Centros de Acción Social (CEAS) de la ciudad, o bien, si no se da una situación de vulnerabilidad o dependencia se orientará a los recursos de envejecimiento activo que ofrece el Ayuntamiento de Salamanca o la Federación o Asociaciones de Mayores de su entorno domiciliario.

Amplia oferta de recursos

El Ayuntamiento de Salamanca ofrece a las personas mayores una amplia oferta de programas, servicios y actividades, que abarcan diferentes ámbitos, y que están dirigidos a la promoción de la autonomía personal y a mejorar su calidad de vida, apostando por la permanencia de las personas mayores en su entorno domiciliario, evitando situaciones de vulnerabilidad asociadas al envejecimiento.

Entre ellos se encuentran los servicios de atención domiciliaria de Teleasistencia, Ayuda y Comida a Domicilio; programas de prevención para la salud (educación para la salud, educación vial, terapia ocupacional y prevención de caídas, fisioterapia específica y salud odontológica); actividades de ejercicio físico (balneoterapia y actividades deportivas, natación, revitalización geriátrica), actividades socioculturales (bailes, Día de los Abuelos y Abuelas, Día del Mayor, Homenaje Personas Centenarias, Programa de Navidad, Semana de Oro), talleres formativo ocupacionales (pintura, encuadernación, tradiciones y folklore de Salamanca, bricolaje, artes manuales, literatura, bailes de salón e idiomas), cursos de nuevas tecnologías, asesoramiento jurídico o apoyo psicosocial, entre otras propuestas.

La opinión de los usuarios

“Todo lo que sea acordarse de los mayores me parece muy bien”, porque como asegura Marina Martín, la soledad para las personas mayores puede “ser muy grande”, así que recibe como una buena noticia la puesta en marcha del nuevo servicio ‘Salamanca acompaña’. Reconoce que, en su caso y a sus 90 años, “mis hijos están muy pendientes de mí” y sigue siendo “una mujer muy activa”.

Esa inquietud la lleva a tener gran parte del día ocupado, “estoy muy entretenida con mis labores, me gustan mucho”, tanto o más que los concursos de televisión que no se pierde por la tarde y estar al tanto de la actualidad, “me gusta saber lo que pasa, y la verdad es que la cosa está muy revuelta”. Pero “luego llega la noche”, y ahí es donde la soledad no deseada puede jugar en contra de los que viven solos. Ella, como muchos otros mayores de nuestra ciudad, quiere seguir “tranquila en mi casita”.

Julián Corrionero también cree que, tanto este nuevo servicio como el resto de recursos de atención a las personas mayores, “están bien” y sobre todo son “necesarios, porque hay mucha gente que necesita ayuda, y no todos tienen además recursos económicos”. También en su caso sus hijos están pendientes, y como asegura “me voy arreglando”, pero “son muchas las necesidades que tenemos cuando nos hacemos mayores”.