¿Un estado a prueba de golpes?

Sí. Tiene que ser así. Aunque solamente sea porque nos conviene creer la misma creencia del creyente Unamuno: “España se salvará porque tiene que salvarse”. En el aniversario de aquel ya muy lejano golpe de estado de 1981, cuando algunos que ya no somos jóvenes ni habíamos nacido, y en pleno juicio que estudia este otro más reciente del 1 de octubre de 2017, urdido igualmente contra la Constitución (¡qué antidemocrático es intentar doblegar a las leyes democráticas que se pueden cambiar con urnas legales instalando porque sí urnas ilegales!), no está de más revisar la gravedad de los golpes que va recibiendo España como “estado social y democrático de Derecho”. Que lo es, con sus sombras y sus miserias, pese a la propaganda de esa izquierda tan obsoleta que reniega de la Transición o del más rancio nacionalismo vasco y catalán: que se pueda acceder a la presidencia del gobierno con tales aliados no deja de ser el mejor ejemplo de que la propaganda miente… y de que por mucho golpe que se reciba no nos falta resistencia como nación. Pero son otros los golpes más preocupantes y de peor pronóstico. En ellos percibo las verdaderas sombras y miserias. Por silenciosos. Por escandalosamente asumidos. Porque cuando la injusticia se torna socialmente aceptada deja de mirarse, sentirse y denunciarse como lo que es, y la resistencia cede, y los débiles quedan aún más desprotegidos…

El estado es golpeado cada vez que es golpeada la persona, y no podemos ignorar, o al menos no lo ignoramos los que a diario tratamos con personas en su más íntima realidad, que en España se golpea la vida de las personas, con particular crueldad, en su principio y en su fin. En un estado supuestamente a prueba de golpes no es raro morir en el seno materno ni tampoco ser apartado, descartado, apagado, en los últimos años, meses, días u horas antes de morir. El aborto y la eutanasia, golpeadores de estos golpes, se disfrazan de derechos, de autonomía y de libertad, cuando son simplemente muerte. Mal enemigo para el estado.

El estado es golpeado en la familia que no puede formarse porque no hay trabajo ni perspectivas de obtenerlo, en la que se divide y se confronta sin que se sople a favor de la reconciliación, en la que se maltrata, se somete y se abusa, en la que se discrimina al distinto o se abandona al improductivo… Difícil será que el estado pueda soportar el impacto de familias golpeadas por millones.

El estado es golpeado en los pueblos que se vacían mientras en las grandes ciudades se llenan las bocas con planes estratégicos contra la despoblación, y en las fronteras que son contempladas como defensa contra los que vienen en lugar de como exportación de lo bueno propio, llamado a ser compartido para el bien común, de los de al lado y más allá. Por los precipicios campo-ciudad y norte-sur no es raro que el estado caiga y sufra letales golpes.

El estado es golpeado cada vez que se busca el mayor beneficio económico por mera avaricia, por pura codicia, sin ningún sentido de servicio social, y sobre todo cuando esto se hace desde sus instituciones y desde los instrumentos que nos hemos dado para la vida política. Esos golpes al estado hacen que se desconfíe de él, al saber corrompidas a las personas en quienes confiábamos o queríamos confiar. Aunque sus mentiras no sean más falsas que todas las antes mencionadas, que, mal que bien, van siendo filtradas como verdades. En esta crisis de la información, de la independencia de los medios de comunicación y los periodistas, crisis de la verdad misma, se encuentra otro golpe al estado, y de los más aturdidores.

El estado, al fin, es golpeado, porque la persona no es puesta en primer lugar. Olvidado Dios, bajado el volumen de su Palabra, se podrá sustituir por el mismo estado, o por el dinero, o por el reconocimiento social, o por el placer, o por la sensación de ser libre o poderoso, o por el culto a la nación, o por la idolatría de la revolución, o por mil becerros de oro, pero ante tanta pobreza espiritual el ser humano ya no tendrá la primacía. Y sin él no hay estado que valga, ni prueba de golpes que resista. Será en todo caso un estado contra el hombre. Un estado fallido e inhumano.

En la imagen, impacto de bala en el Congreso de los Diputados – Golpe de estado del 23 de febrero de 1981