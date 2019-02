Aprendieron a quejarse antes que a buscar soluciones...

Es muy típico esta actitud en el fútbol, por supuesto también en la vida. Primero se busca protección en la queja y luego se desvía la atención, en las pérdidas de partidos aparecen las disculpas como que el árbitro les perjudicó, el balón les botó mal, se lesionaron varios jugadores, o porque expulsaron injustamente a tal jugador, incluso que el recogepelotas no nos dio la pelota a tiempo, etcétera. Toda una serie de disculpas infantiles de difícil calificación. En el fondo denota inmadurez o necesidad de justificar situaciones que debieran afrontarse con plena responsabilidad. El día 10 de febrero, el Leganés ganó al Betis por 3-0 después de un partido competido al que pocas pegas se le podían poner desde un punto de vista práctico. Pero, impensadamente, el entrenador del Betis “escupió para arriba”, queriendo hacer de menos al entrenador y al equipo contrario.

Ese atolondramiento del míster Setién yo no lo presuponía, incluso lo he defendido muchas veces de las críticas de sus propios aficionados. Y me gustaron las 7 razones que Miguel Angel Lara dio en Marca y “Perdió Setién una gran oportunidad para callarse”. Resumo los apuntes del periodista: “El equipo de Pellegrino está solo a tres puntos del Betis, incluso en caso de empate a puntos al final de la temporada sería el Leganés el que acabaría por delante”. En realidad, perdiendo por 3-0 habría que encontrar los fallos antes que formular una crítica injusta. Desde luego, es una falta de respeto a un colega profesional. Cuando, además, existe una crítica generalizada a Setién por parte de sus propios aficionados porque “no es capaz de cambiar los partidos” cuando se le tuercen.

Al parecer Setién piensa en el “modelo único” del fútbol lo cual a mí me pone en guardia. Por tanto el comentario de Setién de que “si al Leganés se le pide que juegue como nosotros, les va a costar·”; con la improcedencia de que “El Leganés ha hecho lo que hace siempre, a veces les sale y a veces no. Por eso están ahí abajo”. Más bien parece una situación de despecho… Ahora le recuerdan a Setién que ya se quejó hasta cuando ganó al Milán; en Getafe fue por la hora del partido; contra el R. Madrid que no se esperaba un equipo tan metido atrás; con el Valencia en Copa que estaban más cerca del 3-0; en Bilbao por el poco tiempo que se jugó… Y todo ello lo roció con un “no hay excusas para la derrota” utilizando un doble lenguaje equívoco. Sinceramente, este día del partido en Leganés perdió muchos puntos como profesional que debe respetar a otros y, máxime, a sus colegas entrenadores.

Salamanca, 12. febrero.2019.