José García: “Una mala decisión te puede hacer perder el partido”

Domingo, 10 de febrero de 2019

El futbolista navarro hizo autocrítica y aseguró que no estuvo “al nivel” de los últimos encuentros

José García, jugador del Salamanca UDS, hizo autocrítica tras la derrota de su equipo ante el Guijuelo.

Error de Sotres: “Era un partido de no cometer errores y no he podido ver el gol, pero me han dicho los compañeros que viene por un fallo garrafal atrás. Nos toca volver a aprender de que no se pueden cometer errores y que una mala decisión te puede hacer perder el partido. Tenemos que seguir en la misma línea y crecer desde la portería a cero.

Defensa de cuatro, ¿un problema?: “No creo que haya sido eso. Creo que no hemos entrado bien al partido y yo, sin ir más lejos, no he estado al nivel de lo que venía haciendo y el entrenador ha decidido que tenía que hacer el cambio”.

Claves: “No hemos conseguido dar tres pases seguidos y no hemos estado finos. Yo he retenido mucho el balón y tenemos que seguir jugando como antes del partido en Guijuelo”.