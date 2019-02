Hidalgo afirma que “Venezuela le adeuda 176 millones de euros a Globalia”

Sábado, 9 de febrero de 2019

El presidente del grupo Globalia dio estas cifras y confirmó que “lo único que quiero es que me lo paguen” en una entrevista en el Canal 24 Horas de Televisión Española

Juan José Hidalgo, presidente del grupo Globalia, dio una entrevista este pasado viernes en el Canal 24 Horas de Televisión Española en la que confirmó que “Venezuela la adeuda 176 millones de euros a Globalia y lo único que espero es que me los paguen”.

Además, en caso de que se produzca un conflicto en el país, admitió que “la compañía está preparada para salir de allí”, aunque agregó que la intención es seguir operando en Venezuela, ya que transportan a diario a unas 250 personas con la aerolínea de Air Europa que conecta Madrid con Caracas.

En este sentido, Hidalgo señaló que “no renunciarán a una operación que es importante para la empresa” y afirmó que todas las compañías (europeas o americanas) siguen trabajando en Venezuela a pesar de la situación que hay en la actualidad. "No me gustaría que hubiera un conflicto, me gustaría que nosotros siguiéramos operando", apuntó Hidalgo.