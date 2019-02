Álvaro de Arriba se va al suelo tras ‘empujarle’ otro atleta en la 1ª vuelta del Meeting Villa de Madrid

Viernes, 8 de febrero de 2019

Escasos 100 metros duró la participación del atleta de La Fuente de San Esteban Álvaro de Arriba en el prestigioso Meeting Villa de Madrid, en el que aspiraba a batir el récord de España en pista cubierta (que data del lejano año 2002): por 1ª vez en su trayectoria deportiva, el atleta de La Fuente (que lucía los colores de su Club, el FC Barcelona) se fue al suelo en plena carrera.

La caída fue producto del ‘empujón’ de otro atleta de su mismo Club, Pablo Sánchez-Valladares, tras generarse un pequeño barullo cuando la carrera estaba al paso por la segunda curva de la pista de Gallur, la primera con calle abierta. Álvaro de Arriba había salido por la calle 4, colocándose en la compensatoria en la parte intermedia del grupo.

En torno a los 150 metros, quedó emparejado con otro atleta, Kevin López, quién se fue para adelante, mientras que Álvaro de Arriba se quedó como un poco hacia atrás. En este mini-frenón, el atleta que venía por detrás, Pablo Sánchez-Valladares (tras ser tocado también él por detrás) puso sus manos en la espalda del atleta de La Fuente de tal modo que hizo que se fuera sin remedio de bruces al suelo.

La caída se saldó por fortuna solo con raspones, pero Álvaro de Arriba ya no se pudo reintegrar a la carrera, al igual que Pablo Sánchez-Valladares. En las declaraciones posteriores a Televisión Española, el atleta de La Fuente manifestó que era la primera vez en su vida que sufría una caída en una carrera: “cuando he entrado en la curva, he rebotado como un balón”.

Álvaro de Arriba añadió que Pablo Sánchez-Valladares le había pedido perdón, pero que en cualquier caso “no me voy a enfadar, son cosas de carrera”. El atleta lamentó la “mala suerte de que sea aquí, cuando venía perfecto”. Ahora toca “curar las heridas” y recuperar para la carrera que tiene este domingo.