Sobre el "toma el dinero y corre" de Caja Segovia

Viernes, 8 de febrero de 2019

Se sorprende “El topillo” de lo mucho que ha sorprendido la declaración judicial de una vocal de la antigua Comisión de Control de la extinta Caja Segovia, que, llamada a declarar como testigo en la vista oral que se celebra en la Audiencia Provincial, ha asegurado que los miembros de dicho órgano nunca conocieron la cuantía de las multimillonarias indemnizaciones -el “toma el dinero y corre”- que se adjudicó la cúpula directiva de la volatilizada entidad de ahorro.

Dolores Romero, que así se llama la aludida, no dijo cosa distinta a lo que ya declarara el pasado 12 de abril la presidenta de dicha Comisión de Control, Rosario Díez, en su comparecencia ante la comisión de investigación de las Cortes Regionales que a duras penas ha podido indagar en el expolio y almoneda de las seis cajas “generalistas” esfumadas en Castilla y León. Díez manifestó ese día haberse enterado “por la prensa” (sic) del pastizal -el término pastizal no lo utilizó ella, lo utilizo yo- con el que se despidieron de la entidad el director, Manuel Escribano, y el resto de los directivos que, en comandita con la mayoría del Consejo de Administración y el “no obstat” de la Junta, entregaron Caja Segovia a Rodrigo Rato, presidente primero de Caja Madrid y después de Bankia.

Se desprende de ello que alguien no hizo bien su trabajo de seguir e informar de las comparecencias ante dicha comisión, retransmitidas en directo por el canal televisivo alojado en la página web de las Cortes. Tampoco se habrían sorprendido de la declaración de Escribano, quien se explayó ante la comisión, tratando de convencer a la misma de que su indemnización no solo no era estratosférica -duplica, triplica, cuatriplica y quintuplica a las de la inmensa mayoría de los ex directores generales de otras Cajas de mucha mayor dimensión- sino que con una encomiable generosidad “le perdonó” a Caja Segovia unos cuantos millones más que según él le correspondían. Todo ello afirmado con una seguridad en sí mismo que avala las dotes de jugador de mus que en su momento exhibiera ante el entonces presidente de la Junta, Juan José Lucas.

La pesadilla judicial de la cúpula de Caja Segovia no termina con el procedimiento penal que, tan a pesar del picajoso fiscal-jefe, Antonio Silva, se juzga estos días. En curso está otra demanda de la Fundaciónde la extinta que reclama solidariamente a los miembros del último Consejo de Administración 2,5 millones de euros en compensación del quebranto económico causado a la Obra Social. Eso sí, en este nuevo caso, al tratarse de un procedimiento civil, los ex consejeros no tendrán que pasar el trago de sentarse en el banquillo. Que no es poco alivio. ¿O no Atilano?