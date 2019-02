El PP acusa a Cs de “intentar aprovecharse del trabajo de los demás”

Jueves, 7 de febrero de 2019

Califica de “ruin” la forma de actuar de la formación naranja que “oye campanas y prepara moción y nota de prensa”

El PP de Carbajosa de la Sagrada acusa al Grupo Municipal de Ciudadanos de “intentar aprovechar el trabajo de los demás”. “Cs Oye campanas y prepara moción y nota de prensa”, asegura el PP en una nota remitida a los medios, añadiendo que “esta es la tónica general a la que nos ha acostumbrado este grupo municipal durante esta legislatura”. El motivo de las críticas, es que el Grupo Municipal de Ciudadanos “ha enviado a los medios una nota de prensa en la que demanda al equipo de Gobierno la instalación de cámaras de vigilancia en el municipio”.

“Y no es que sólo haya oído campanas, es que además las ha oído mal”, añade el PP, explicando que “el equipo de Gobierno lleva meses trabajando en coordinación con la Policía Local del municipio en un proyecto de instalación de cámaras de control de velocidad en las urbanizaciones y en el casco urbano del municipio con el fin de contribuir a una mejora en la seguridad. Y hablamos siempre de control de tráfico porque otro tipo de video vigilancia no es tan sencillo como se cree Ciudadanos (de ahí que no haya escuchado bien las campanas)”.

La Policía Local, a solicitud del alcalde de Carbajosa, “ya ha solicitado presupuestos a empresas privadas para la instalación de cámaras; se está manteniendo reuniones con los representantes de las urbanizaciones del municipio, y se está trabajando con la Guardia Civil para poner en marcha un operativo del que una vez más Ciudadanos quiere sacar partido”.

No es la primera vez que, como apuntan, Cs “escucha nuestras ideas, prepara moción para lucirse en el pleno y envía nota de prensa para que cuando el equipo de Gobierno lo ponga en marcha pueda contarlo en su Facebook como idea propia. Desde luego nos parece una forma de hacer campaña muy ruin”.