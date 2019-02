Ángel Marcos: “Nos imaginábamos una gran repercusión, pero ha superado las expectativas”

Viernes, 8 de febrero de 2019

El director deportivo del Guijuelo repasó la situación de la entidad chacinera y el derbi ante el Salamanca UDS en el Municipal

Ángel Marcos, director deportivo del Guijuelo, atendió a Salamanca al Día y repasó toda la situación de la entidad chacinera y la previa y el ambiente del derbi ante el Salamanca UDS en el Municipal.

Semana distinta: “El tópico dice que es un partido más y solo tres puntos, pero la realidad es otra y se nota por el pueblo, en las oficinas del club y en Salamanca. Además, el trabajo está más acelerado y el pulso tiene un pálpito distinto”.

Gran expectación de cara al partido: “Nos imaginábamos una gran repercusión, pero ha superado las expectativas. El otro día pasé por el paseo de Canalejas y había muchísima cola para poder sacar una entrada”.

Diferencias entre el derbi con Unionistas y Salamanca UDS: “No se puede tener ninguna palabra de reproche para los dos equipos, porque nos han tratado de forma excepcional. Es verdad que al empezar mis inicios en el Salmantino puede que tenga una simpatía mayor, pero queremos imponernos en el tema deportivo y que los tres equipos consigamos nuestros objetivos”.

Respuesta a Toño Vázquez: “He estado con él y algo ha soltado (risas), pero es lógico que quiera ganar, sino no sería un capitán digno de representar a su equipo. A ellos les dolió la derrota, pero nosotros estamos recuperando el tono en los últimos partidos y estamos en un momento de ir recuperando el estado de forma”.

Motivos del bajón: “No hay nada más que las lesiones. Hemos estado siete jornadas como máximo con un cambio y hubo algunos (partidos) en los que no tuvimos opciones en el banquillo y los otros equipos lo aprovecharon. No quiere decir que el equipo tuviera un bajón, pero nos faltaba algo, que era refrescar al equipo con los cambios.

El Municipal, un fortín: “Hemos perdido muy pocos puntos en casa y el equipo se siente fuerte. Nuestra afición está muy encima de los jugadores y fuera hemos tenido partidos de poder conseguir resultados óptimos, pero puede que haya habido momentos en los que nos haya faltado seguridad”.

Confección de la plantilla: “Estoy satisfecho. Creo que ha habido bajas obligadas por las lesiones de larga duración y otras han sido por jugadores que han querido marcharse y no hemos puesto ninguna pega. Siempre he dicho que cuando un jugador no está a gusto es que ya se ha ido, por lo que es mejor que se vaya. Además, ha venido gente con una mentalidad de que sí quiere estar aquí”.

El exótico fichaje de Ten Den: “Toda la parte técnica del club le conocía. Nos llegó el ofrecimiento y jugar en España es un escaparate para ellos. Había varias opciones nacionales que nos podían apetecer más, pero, al final, no se llegó buen a puerto y se tomó la vía de Ten Den, que es sorprendente, pero ya está integrado a todo”.

Objetivo del Guijuelo: “El objetivo todas las temporadas es mantener la categoría. Lo primero es asegurar la salvación y si cogemos un buen ritmo y tenemos suerte… llegar arriba”.