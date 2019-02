Todos a una...

En Psicología Clínica, en Psicoterapia y en particular en Psicoanálisis, se denomina resistencia al conjunto de conductas y actitudes de rechazo u oposición de un paciente frente al tratamiento, a algún aspecto específico de la terapia o de su encuadre o a la propia persona del terapeuta.

La Resiliencia: es la capacidad que tiene una persona para recuperarse frente a la adversidad y seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles, o traumas, permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento.

Barones del PSOE, tienen las elecciones a la vuelta de la esquina, y si desean conseguir que el mencionado partido no siga con los peores resultados de la historia, aunque Tezanos siga— a su manera— mezclando ingredientes de lo más variado, gluten, mostaza, cayena, sésamo…pero sin ser los idoneos ni las dosis certeras al plato,saltando el tiempo de secado y frescura,.. por lo cual huele a tufo bufo; demárquense de Sanchez, de no ser así, ni el ágil cocinero les sacará el caos.

La única solución, muy difícil, y créanme que les comprendo, pero necesaria para salir de este engorroso atranco y alcanzar cierta normalidad, es que aquellos parlamentarios del PSOE disconformes con Sánchez, se unan y hablen claro, no a hurtadillas, con voces bajitas y en ciertos medios…¡claro y fuerte varones y varonas! Eliminen a Pedro. Con Sánchez, el PSOE tendrá continuos problemas. Además, el gobierno actual no es un gobierno PSOE—84 parlamentarios— sino un gobierno forzado, complaciente con grupos que desean romper España, bolivarianos, independentistas, manos manchadas de sangre…, sin importar la España y las necesidades de los españoles, sólo movido para ocupar un poder ficticio y narcisista, dependiendo de separatistas y nacionalistas. ¿Es esto lo que ustedes quieren? Creo que no. Pues, den el paso hacia la eliminación del problema que tiene nombre y apellidos.

Punto a los que el señor Sánchez dice SÍ… ¿Y usted?

Una respuesta democrática por Cataluña

1. No se puede gobernar contra Cataluña.

2. Hay que reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña.

3. Es necesaria una mediación internacional que debe facilitar una negociación en igualdad.

4. La soberanía de las instituciones catalanas debe ser respetada y no amenazarla con la aplicación del artículo 155.

5. Se han de investigar los abusos policiales y económicos ejercidos contra el pueblo de Cataluña.

6. La vía judicial debe quedar atrás.

La necesidad de una regeneración democrática de España

7. Hay que impulsar un compromiso para la ética política.

8. Se debe garantizar la separación de poderes.

9. Es imprescindible poner fin a la limitación de derechos fundamentales.

10. El retroceso de la calidad democrática de España se debe revertir.

11. Hay que frenar el deterioro de la imagen de España en el mundo.

12. Se debe poner fin a la complicidad de cuerpos policiales y aparato judicial con la ultraderecha.

13. Hay que garantizar la independencia judicial.

14. Es necesario asegurar el respeto a los Derechos Humanos.

La desfranquización de España, un reto pendiente

15. La sombra y la influencia de la cultura franquista pervive y es incompatible con la plenitud democrática de España.

16. La indolencia con el fascismo, la impunidad con las actitudes fascistas tiene relación directa con la impunidad de los crímenes del franquismo.

17. Se deben aislar y denunciar los grupos neofascistas.

18. Es incompatible con la democracia la existencia de privilegios derivados del franquismo.

19. Hay que emprender un proceso explícito de desfranquización y de un debate sobre la monarquía.

20. La nulidad de los juicios franquistas es un paso imprescindible de memoria histórica.

21. Se debe hacer efectiva una política de fosas comunes. (Tomados del diario ABC)

Si no está de acuerdo con las medidas acariciadoras de Sánchez sobre la Cataluña y el Gobierno de Torra, que ultrajan a nuestra nación, la unidad, obvian el sentir de los españoles, no importa el partido en el cual milite o tenga simpatías. Hagamos entre los españoles una piña, recordemos a Fuenteovejuna, no buscamos atajos, solo respeto y bajo el lema UNIDAD... convoque elecciones ¡YA!.

Señor D. Pedro Sánchez un libro no se escribe como PANEGIRICO (Discurso en el que se alaba a alguien) a uno mismo, ni en los de AUTOAYUDA, se engolosa el autor, con motivo de centenarios de personas célebres, se ensalza su figura a extremos...delirantes se desglosan guirnaldas, y poco nos hemos molestado en saber la realidad del personaje muy diferente a LOAS y zarandajas.Usted habla de sus logros hasta llegar a Moncloa, por favor frene sus delirios, indican muy poco o mucho sobre quien así maneja la vida, deje que sean otros quienes hablen.Sabe cual es mí receta: para narcisos y melogamos, calle y terapia.

Le recuerdo que RESISTENCIA NO ES IGUAL A RESILIENCIA, de esto último quizá por ser difícil de pronunciar, no tiene idea, de lo contrario nos iría mucho mejor a los españoles, las yemas se empiezan a secar señor Sánchez. Aquellos brotes “VERDES” de ZP, de tan infausto recuerdo, nos llevaron a una terrible crisis de lal cual no hemos salido.