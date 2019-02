El PP dice que Ciudadanos “saca a relucir sus carencias” en presupuestos con La Florida

Miércoles, 6 de febrero de 2019

El Partido Popular emitió en la tarde del miércoles una nota de prensa como respuesta a la difundida el pasado viernes por Ciudadanos a modo de réplica de la rueda de prensa que habían ofrecido los populares el jueves por la tarde sobre el retraso en las obras del Parque de La Florida.

Si en aquella nota del viernes Ciudadanos acusaba al PP de “desconocimiento” en torno al desarrollo de la una obra, ahora los populares dicen que la formación naranja “saca a relucir sus carencias” en materia presupuestaria al hablar sobre esa obra. Se refieren principalmente a que las obras del Parque de La Florida pertenecen al Plan Extraordinario de Inversiones Financieramente Sostenibles, cuyas actuaciones debían estar concluidas por prescripción legal el 31 de diciembre de 2018.

De este modo, ponen en duda que la parte de las obras que se está ejecutando desde el 1 de enero “pueda llegar a financiarse del remanente de 2016”. Según señalan, en caso de que los plazos inicialmente fijados hubieran variado, “habría que haberlo aclarado en Comisión de Hacienda, cosa que no ha ocurrido”. En este mismo sentido apuntan que no han recibido ninguna aclaración, “a pesar de haberla pedido”, indicando que “el silencio es el que impera cuando se pregunta por este tema”.

Respecto a la prórroga apuntada por Joaquín Pellicer hasta el 1 marzo, los populares creen que, antes de haberse activado, “tenía que haberse aclarado la cuestión presupuestaria de forma correcta”. En cualquier caso, dicen que la prórroga de un contrato en la ejecución de obra es “un instrumento anormal en la relación contractual pública”.

En su nota, el PP insiste como dijo en la comparecencia del jueves que el inicio de la intervención fue “excesivamente lento”, considerando que Joaquín Pellicer “tenía que haber estado más avispado en vez de realizar declaraciones en el sentido de que iba correctamente”.

Teniendo en cuenta que la obra puede durar hasta el 1 de marzo, el PP se pregunta “¿cómo se puede seguir financiando (o haber financiado) toda la intervención con cargo a remanente si se indicó como límite para el empleo de los fondos, finales de 2018?”. Los populares lo ven como una “anomalía presupuestaria que desde el PP estamos pidiendo aclaraciones”.

Asimismo, subrayan que si Ciudadanos ve como normal una prórroga que podría llegar al 50% del tiempo inicialmente previsto, “no sabemos por qué no propusieron que el plazo de ejecución normal fuera más extenso”.

Por otro lado, el PP “sugiere” a Ciudadanos que “piensen primero en sus errores” (apuntan que “la Delegación de Obras no debe andar muy allá cuando en la obra de la Puerta del Sol se han puesto baldosas diferentes y ha habido que quitarlas porque no eran las mismas”) antes de verter altivas opiniones contra esta oposición que respetuosamente hace su función de control”. Desde su punto de vista, “a Ciudadanos no le gusta dar excesivas explicaciones sobre su gestión”, resaltando además el “especial tono beligerante” que usan contra ellos “quizá por táctica electoralista o por otros motivos que se nos escapan”.