¿Se puede usurpar el arte? “Me quedo contigo” Rosalía

Rosalía es una artista de tan solo 25 años, nació en Sant Esteve Sesrovires, un pueblo de Barcelona, por lo que no es del sur y no es gitana, pero canta flamenco y lo mezcla con géneros más actuales.

¿Qué opináis sobre esto?

La polémica llega a través de quienes intentan ser representantes del colectivo gitano, como la activista Noelia Cortés que en sus afirmaciones encuentra un intento de usurpación, por parte de Rosalía, a la cultura del flamenco. Viene a expresar que Rosalía finge un acento y una simbología que no le pertenecen y eso puede ser engañoso para las nuevas generaciones que no han profundizado lo suficiente en el flamenco clásico.

Sobre todo les irrita que Rosalía interactúe con esos símbolos que se relacionan con la cultura gitana, incluso introduciendo en su canciones palabras del caló y no están dispuestos a que la nombren reina de la música que da voz a gitanos, andaluces y pobres, porque ella no es ninguna de esas tres cosas.

Incluso La Mala Rodríguez, de Jerez de la Frontera, y que también acostumbra a fusionar hip hop y flamenco, ha atacado a Rosalía afirmando que está haciendo uso de cosas que no le pertenecen, cosas que son de la identidad del pueblo andaluz y de la comunidad gitana.

Y todo esto porque en los videoclips de su disco “El Mal Querer” juega con la iconografía romaní y con símbolos de la cultura andaluza, además adopta expresiones como illo o toma que toma, y a muchos no les ha gustado ver tanto capote, tanta virgen e incluso skaters vestidos de nazarenos, pero es que Rosalía fabrica el trap a ritmo de palmas.

Rosalía se defiende y afirma que la música no tiene «nada que ver con lo territorial» y que el flamenco no es propiedad de los gitanos.

En su actuación en la Gala de los Premios Goya ha vuelto a generar incomodidades. Ha habido una reacción general muy buena de su versión del tema de Los Chunguitos “Me quedo contigo”, interpretado sólo con un coro detrás de ella y algunas notas de sintetizador como apoyatura, que en lo personal me pareció brillante, pero que también ha recibido críticas, esta vez por haberla “desgitanizado”, castigando así al pueblo originario y ocultando las raíces del tema original, asegurando que no se avisó ni a los propios Chunguitos de que se iba a versionar su tema.

Sea como fuere Juan y José Salazar han agradecido a Rosalía públicamente el permitir a todo el mundo escuchar este tema en su voz y con su particular arte, así como también lo han hecho las Azúcar Moreno con estas palabras: “Gracias, Rosalía, por este bonito homenaje a la familia Salazar. Te queremos siempre. Nos quedamos contigo sin duda”.

De este modo se divide la comunidad gitana en un debate en el que la apropiación cultural es la expresión de moda.

Pero este no es un caso aislado, existe una avalancha de corrección política con la que cantantes, actores o escritores son, cada día, acusados de apoderarse de culturas ajenas a las suyas para sacarles beneficio. Y una pregunta inicial a este respecto es si puede alguien ser único propietario del arte más universal como es la música y si alguien puede o no pertenecer a una corriente en la que no ha nacido.

Ejemplos existen: blancos que cantan hip hop, actores heterosexuales haciendo papeles de homosexuales o escritores relatando historias de lugares que no han visitado y desde posiciones económicas mucho más favorecidas que las de los propios protagonistas

Esta apropiación cultural, que se está poniendo de moda a consecuencia de las críticas, viene a ser una usurpación de elementos de una cultura por parte de miembros ajenos a ella y en situaciones de supremacía.

Pero lo cierto es que la canción “Me quedo contigo” escrita por Crescencio Ramos Prada y Enrique Salazar a finales de los años setenta y editada por primera vez en 1980, dentro del álbum titulado “Pa ti y pa tu primo” de Los Chunguitos, ha tomado diferentes formas a lo largo de la historia de la música de España, escuchándose en las voces de los más diversos artistas y con diferentes estilos musicales, como lo hicieron Ricky y amigos, Ana D, Antonio Vega, Manu Chao o María Rodés sin intención de apropiarse de nada, solamente con el afán de ser conductores del arte, que es universal como ya se demostró en el pasado cuando Cervantes escribía páginas de El Quijote con acento vizcaíno, cuando Eric Clapton tocaba blues mejor que muchos originarios de Memphis, cuando Paul Simon introdujo el ritmo sudafricano mezclado con pop en Graceland o cuando Eminem empezó a rapear siendo blanco.

Me quedo con la manifestación de Agustín Fernández Mallo, escritor de Teoría general de la basura (cultura, apropiación, complejidad) en la que afirmaba que no hay casos de manifestación cultural que no provengan del apropiacionismo y negarlo es no estar al día de lo que ha ocurrido en la historia de la poesía o el arte contemporáneo.