Entrenadores de fútbol en sillas de ruedas.

Carlos Rodrigo es un entrenador en silla de ruedas que consiguió cambiar la normativa para que las personas con diversidad funcional puedan aspirar a la formación en esta disciplina. Por supuesto, ahora lucha porque el fútbol femenino sea equiparado al masculino. En la federación madrileña, primero se rieron de la pretensión del entrenador “motorizado” y éste no soportó la injusticia. Manos a la obra, la Federación recibió 75.000 firmas a través de la plataforma “Change.org” exigiendo un cambio en la normativa. A los pocos días, la normativa cambió. Ciertas normas injustas lo son porque el burócrata de turno va bien “en la burra” y no abandona su estado de confort. El futuro nuevo entrenador tiene 36 años, tanto su padre como su abuelo lo acompañaban al campo de fútbol, en el Vicente Calderón.

No deja de ser curioso que, en estas mismas fechas, el entrenador Klas Ingesson, integrante del combinado sueco que logró la tercera posición en el “Mundial de Estados Unidos 94”, entrena a su equipo el Elfsborg en silla de ruecas por cuanto padece un cáncer. Klas Ingesson, un exjugador de fútbol que logró la tercera posición en el Mundial de Estados Unidos 94 con la selección sueca, se ha convertido en la sensación de la nueva temporada de la liga sueca por un motivo ajeno al fútbol. Con 45 años, le detectaron un mieloma múltiple en diciembre de 2008: “Cuando fui diagnosticado, mi vida se volvió del revés. Al principio te sientes realmente asustado, esperando, pero después del susto obtienes una gran fortaleza para salir adelante. Creo que he tenido una segunda oportunidad. Las pequeñas cosas que me molestaban en el pasado, simplemente ya no existen ahora. Me despierto cada mañana con una gran sonrisa en mi cara”. Lo más curioso es que el fútbol ha ayudado a su proceso de curación con algunas recaídas intermedias. La directiva le propuso entrenar al primer equipo por su buen trabajo de cantera y su capacidad de liderazgo y motivación, oferta que aceptó tras vencer las dudas iniciales.

La directiva mantiene su confianza en Ingesson aunque está preparada para una hipotética nueva recaída del cáncer. Recientemente, Ingesson difundió una carta abierta en la web del club pidiendo que se deje de centrar la atención en su enfermedad y se le juzgue como al resto. “Física y psíquicamente no hay ningún problema para realizar mi trabajo”. Lo que es lo mismo, se confirma que el mismo Carlos Rodrigo podrá ser entrenador de fútbol si sus conocimientos son suficientes, pero no por limitaciones físicas.

Salamanca, 5 de enero de 2019.