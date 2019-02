Arte, conferencias, deporte, disfraces y desfiles en las populares fiestas del Codex

Martes, 5 de febrero de 2019

Desde finales del curso académico 2013/2014, poco después de implantarse los estudios de Grado en la Facultad de Bellas Artes de la USAL, se han realizado diversas exposiciones con selecciones de los trabajos realizados por los alumnos de la asignatura Escenografía, siendo esta la quinta vez que se celebra.

Las muestras se han realizado tanto en el Campus Ciudad Jardín, donde se sitúa la Facultad, como en otros espacios de la Universidad (Facultad de Filología Edificio Juan del Enzina, Fonseca, etc.), e incluso fuera del ámbito estrictamente universitario, como es el caso del C. C. El Tormes.

En esta ocasión es la Facultad de Derecho, desde este martes, la que acoge la muestra que sigue formando parte de los actos conmemorativos del Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca.

La intención ha sido siempre la de dar a conocer al público en general las posibilidades tanto plásticas y estéticas como técnicas que una materia, optativa y con una aceptación y demanda enormes, puede tener a la hora de la creación artística.

A través de varios dioramas y viñetas, con una complejidad técnica muy variable, los alumnos desarrollan sus capacidades creativas elaborando escenarios reales o ficticios de paisajes y ambientes, cuyas fuentes de inspiración van desde imágenes históricas hasta escenas de cine de animación.

Las obras expuestas recorren algunas de las temáticas y aspectos que la maqueta y el modelo a escala pueden emplear como lenguaje de comunicación y de expresión artística. Los trabajos han sido realizados íntegramente por los alumnos partiendo de cero, comenzando por el modelado de las figuras, la recreación de los paisajes y ambientes, la pintura de todos los elementos y la ambientación. Para ello han empleado gran variedad de materiales y técnicas, generalmente muy sencillas.

En este terreno, el del cine animado, un apartado destacable de la exposición es la creación y el modelado de personajes, actividad que se acerca y hermana con la ilustración, y que se inspiran en fuentes como el cómic, los videojuegos, etc.

La asignatura es impartida por el profesor Ricardo G. Núñez, quien también es coordinador y comisario de estas exposiciones.

Esta exposición permanecerá en abierta al público en el vestíbulo de la Facultad de Derecho del Campus Miguel de Unamuno durante el mes de febrero de 2019, en el horario académico.