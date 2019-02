El 3º Día | 4 Febrero

[HILO MUSICAL > Cuando calienta el sol, de Luis Miguel]

Entre la música que sonó en la tarde del sábado en la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo en la meta de la prueba de Orientación estuvo esta canción que tiene poco de invernal.

[MOMENTOS FdS]

- Los otros partidos de Jorge : Si la semana pasada insertábamos el partido jugado frente a Andalucía por la Selección de Castilla y León de la que formó parte el jugador del III Columnas Cadete Jorge Crespo, hoy enlazamos los otros dos encuentros jugados en la Fase Previa del Campeonato de España, frente a la Comunidad Valenciana y frente a Aragón, que no se pudo ver en directo.

- El partido de mañana : En el duelo de infantiles de la tarde del viernes en Conde de Foxá entre los equipos A y B del III Columnas, el técnico del B, Siso Caridad, animó a los suyos de una forma ‘peculiar’: “¡que tienen miedo, que tienen que jugar mañana!” (los chavales del A debían jugar en la tarde sabatina competición de Liga federada).

- La merienda : Las familias de los equipos protagonistas de ese partido de Infantiles del viernes se llevaron al Pabellón una buena merienda, como se puede ver en las imágenes.

- A la carrera : En la tarde sabatina, al mismo tiempo que las calles de Ciudad Rodrigo acogían una carrera de orientación, tuvo lugar la celebración de la Jornada de la Vida Consagrada en el Convento de las Madres Carmelitas. Hasta allí se acercaron religiosas de varias de las congregaciones de la ciudad, entre ellas las responsables de la Residencia San José y del Hospital de la Pasión.

Fue muy, muy curioso ver a estas hermanas camino del Convento entremezcladas con los atletas de la prueba de orientación en la Rúa del Sol: una atleta, un grupo de monjas, otro atleta, otro grupo de monjas,... Aún más curioso fue ver a una de las Hermanas de la Residencia San José ‘apuntarse a la carrera’: se debió olvidar algo en la Residencia y echó a correr toda la calle Enrique Zarandieta para llegar lo más pronto posible.

- Tenemos de todo : Entre esa secuencia de atletas y monjas por la calle Rúa del Sol también se entremezcló justo en esos momentos este sidecar. La secuencia había sido para grabarla.

- La exclusividad del último : El último atleta en entrar en meta (que puede que no fuera el último de la clasificación ya que no salieron todos al mismo tiempo) tardó bastante respecto al penúltimo. En ese momento ya no quedaba ‘nadie’ en la Plaza Mayor excepto el concejal de Deportes Carlos Fernández Chanca, que no había podido acudir antes, y que se tuvo que conformar con dar la bienvenida única y exclusivamente al último clasificado. Aquí aparece junto al speaker de la carrera, Chuchi Caridad, que animó a los asistentes a volver dentro de un mes al Carnaval.

- La galería : Por si a alguien le interesa, aquí hay una galería de imágenes del partido de la tarde dominical entre Ribert y Ciudad Rodrigo: https://salamancartvaldia.es/not/200651/salamanca-uds-b-sigue-acecho-ascenso-tras-ganar-derbi-hergar-1-2/.

- Un año : El domingo se cumplió justo 1 año de la realización de esta fotografía que dio la vuelta al mundo.

- Las del año que viene : Esto no tiene que ver con el deporte, salvo por el carácter de ‘lucha’ que tuvo el conseguir las gargantillas de San Blas. Tanto apelotonamiento había que se pudo escuchar decir a una chica mientras esperaba: “estoy por coger también las del año que viene...” (donde por cierto uno de los mayordomos será un integrante de la familia del deporte mirobrigense).

- Estadísticas : En la noche del domingo se disputó la Superbowl, que cayó del lado de los New England Patriots, que amplía su actual dinastía. El partido fue muy pobre en puntuación (la más baja de la historia en una Superbowl), como fueron reflejando las estadísticas en pantalla, que hicieron un triple salto mortal comparando datos ¡con otro deporte!, concretamente con las últimas Series Mundiales de Béisbol, donde también hubo un duelo Boston –los Patriots juegan en las afueras- vs Los Ángeles.

Por ‘explicarlo’ con deportes más cercanos, es como si se pusiese una estadística comparando partidos de balonmano y baloncesto, porque la puntuación de un partido de basket es tan baja que no llega siquiera a la habitual en un partido de balonmano.

- Coyotes cazando murciélagos : Continuando con el deporte americano, esta semana se ha visto una escena de caza en un partido de la NBA entre San Antonio Spurs y New Orleans Pelicans.

best moment of the NBA season right here



The bats return to the AT&T Center.



Rudy Gay bails.

LaMarcus chucks the ball at it.

Bench throws towels.



*glass shatters*



BAW GAWD HERE COMES THE SPURS COYOTE DRESSED AS BATMAN WITH A NET



AND HE GOT IT!!! pic.twitter.com/ediKLkYheO