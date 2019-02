Más de 2.000  familiares y pacientes con cáncer necesitan atención psicológica en Salamanca

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, que se celebra este lunes, 4 de febrero, se han publicado los resultados del Observatorio del Cáncer de la AECC "Informe sobre la atención psicológica a pacientes de cáncer y familiares en España". Entre ellos, se indica que en Salamanca 2.119 personas que requieren esta atención y un 17,5% (371) son atendidas por la AECC.

Por otra parte, dentro de esta jornada internacional contra el cáncer, en Salamanca se han instalado dos mesas informativas en el Centro Comercial Vialia, en horario de mañana (11:00-13:30h) y tarde (17:00-19:00h). Con motivo de este importante día se iluminarán de verde la fachada del Teatro Liceo y la fuente de la Puerta Zamora.

Observatorio del Cáncer de la AECC

Con motivo del Día Mundial del Cáncer, que se celebra todos los años el 4 de febrero, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha presentado el estudio del Observatorio del Cáncer de la AECC “Informe sobre la atención psicológica a pacientes de cáncer y familiares en España” en un encuentro informativo previo al VIII Foro Contra el Cáncer. El informe expone las características del impacto psicológico del cáncer en las personas afectadas por la enfermedad -pacientes y familiares-, las diferencias entre apoyo emocional y atención psicológica especializada, el perfil de pacientes y familiares que solicitan este tipo de atención en la AECC, la eficacia de esta y la situación de la atención psicológica especializada en el Sistema Nacional de Salud (SNS) dentro del ámbito hospitalario. El estudio revela que 14.971 personas (pacientes y familiares) afectadas por la enfermedad en Castilla y León necesitaron tratamiento psicológico, lo que representa un 30% de la población afectada por cáncer en la región, que sumó un total de 49.904 personas en 2018.

La primera gran conclusión mostrada en el informe es que, en España, el 94% de las Comunidades Autónomas o no ofrece tratamiento psicológico especializado a pacientes y familiares o es insuficiente. En cuanto a los hospitales públicos la proporción es que el 48% de ellos tampoco ofrece atención psicológica y el 52% restante, es insuficiente. Sin embargo, todos los planes autonómicos o estrategias dedicadas a cáncer (al igual que la Estrategia Nacional en Cáncer del SNS) hacen referencia a la necesidad de brindar apoyo psicológico a pacientes de cáncer y sus familiares. Como dato, pese a este reconocimiento, cuatro Comunidades Autónomas (Islas Canarias, Cantabria, Islas Baleares y Murcia) no poseen planes en cáncer y, de aquellas que lo poseen, casi la mitad (el 46 %) no están vigentes, como es el caso de Castilla y León.

Se estima que, en el 30% de los casos nacionales, las personas afectadas desarrollarán algún tipo de trastorno psicopatológico que necesitaría tratamiento especializado. Se calcula que actualmente en España hay cerca de 236.000 personas afectadas por la enfermedad que necesitarían este tipo de tratamiento especializado.

La Asociación, con más de 250 profesionales de la psicología, ha atendido al 13% del total de personas afectadas en España que necesitan tratamiento psicológico especializado. El 87% restante, o no lo han recibido o ha sido de manera insuficiente.

La Asociación defiende un modelo de atención integral y multidisciplinar donde el tratamiento psicológico especializado esté integrado en el cuidado habitual como un elemento más de calidad asistencial a las personas afectadas por el cáncer. Sin embargo, y según el Informe Necesidades no Clínicas de los Pacientes con Cáncer y Acompañantes en España: una visión multidisciplinar presentado por la Fundación ECO y la AECC en 2018, esta necesidad no siempre está cubierta ya que solo el 21,3% de los profesionales de la oncología médica y el 31,4% de las enfermeras y enfermeros dicen ofrecer y derivar al servicio de atención psicológica de manera rutinaria.

Ante esta situación, la AECC cree necesario que las personas afectadas por el cáncer tengan cubiertas sus necesidades de atención psicológica y que el Sistema garantice, como mínimo, la evaluación de los niveles de distrés -tanto de pacientes como de familiares- desde el primer momento del diagnóstico y el acceso a tratamiento psicológico especializado cuando lo necesiten.

Por tanto, la AECC solicita que en el proceso de atención a las personas con cáncer y sus familiares se incluya necesariamente:

La medición del ‘distrés’ o malestar emocional como el sexto signo vital después de la temperatura, presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria y dolor, incorporándose a la historia clínica tanto del paciente como del familiar que acompaña habitualmente a la persona enferma.

La derivación a atención psicológica especializada cuando el grado de distrés identificado indique la necesidad de este nivel de intervención.

Y se garantice la cobertura de la necesaria atención psicológica especializada para pacientes y familiares, bien con los recursos propios del sistema o bien integrando los recursos asistenciales que ofrecen entidades sin ánimo de lucro, como la Asociación Española Contra el Cáncer.

Situación en Castilla y León

La Comunidad Autónoma de Castilla y León no tiene vigente su plan en cáncer. Concretamente, 49.904 pacientes y familiares se han visto afectados por la enfermedad en 2018, de los cuales un 30% (14.971) requerían atención psicológica, según el “Informe sobre la atención psicológica a pacientes de cáncer y familiares en España”. Los hospitales de la región atendieron psicológicamente a un 6,5% (981 personas) del total de la población objeto de psicología.

El estudio revela que la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a un 23% (3.402, de los cuales fueron 2.132 pacientes y 1.270 familiares) de las personas que deberían recibir una atención psicológica especializada.

Por provincias, de los familiares y pacientes con cáncer que necesitaban atención psicológica especializada en Castilla y León en 2018, la AECC prestó servicio en:

-Ávila: a un 20% (209 de un total de 1.009 personas objeto de psicología)

-Burgos: a un 25% (527 de 2.125 personas objeto de psicología)

-León: a un 5,6% (165 de 3.021 personas objeto de psicología)

-Palencia: a un 30% (303 de 1.021 personas objeto de psicología)

-Salamanca: a un 17,5% (371 de 2.119 personas objeto de psicología)

-Segovia: a un 42% (376 de 888 personas objeto de psicología)

-Soria: a un 30% de (170 de 561 personas objeto de psicología)

-Valladolid: a un 25% (736 de 2.976 personas objeto de psicología)

-Zamora: a un 44% de (545 de 1.250 personas objeto de psicología)

El impacto psicológico del cáncer

Pese a los avances científicos, el cáncer sigue siendo una de las enfermedades más temidas ya que se asocia a sufrimiento y dolor de tal manera que su diagnóstico provoca un impacto psicológico en pacientes y familiares que es diferencial del impacto que provoca otras patologías. Así, por ejemplo, cuando un diagnóstico de cáncer aparece en un núcleo familiar surgen reacciones emocionales habituales tras el diagnóstico, y especialmente durante la fase de tratamiento, como rabia, ira, ansiedad, tristeza... además, en el 30% de los casos, las personas afectadas desarrollarán algún tipo de trastorno psicopatológico que necesitaría tratamiento especializado.

Todo este tipo de necesidades se puede abordar desde tres niveles de atención distintas, pero necesarias, para garantizar la salud integral de la persona afectada. Carmen Yélamos, responsable de psicooncología de la AECC, señala que, “en un nivel más básico nos referimos al apoyo emocional, de soporte, que todos podríamos ofrecer sin necesidad de tener una capacitación especial; en un segundo nivel estaría aquella atención orientada a la detección precoz de necesidades psicológicas básicas con el fin de derivar a profesionales especializados y poder realizar una actuación preventiva; y por último estaría el nivel donde este tipo de profesionales evalúan y tratan los trastornos psicológicos de pacientes y familiares”.

Paz Ortega y Javier Santuy son un matrimonio con 2 hijos que conviven con el cáncer desde 2016. Aquel año, a Paz le diagnosticaron un cáncer de pulmón y a partir de ese momento, toda la familia se vio impactada ante el diagnóstico de la enfermedad. De la sorpresa inicial, Paz no es fumadora, al shock de la confirmación del diagnóstico pasando por la incertidumbre del tratamiento, toda la familia se vio envuelta en una montaña rusa de emociones y necesidades psicológicas hasta que uno de sus hijos sugirió buscar ayuda psicológica.

Paz recuerda que buscó este recurso en el hospital sin hallarlo y terminó acudiendo a la AECC para que ella, y toda la familia, recibieran tratamiento psicológico especializado porque ella misma confiesa que “el cáncer estaba inundando toda mi vida de una manera obsesiva, con una espada de Damocles apuntándome constantemente y viviendo con unos niveles de estrés provocado por el miedo que no podía manejar”. Javier, su marido, también recibió tratamiento psicológico porque la carga emocional que provoca el ser el cuidador principal, el que acude con su mujer al hospital casi todos los meses y quien realiza el primer soporte emocional día a día, podría llegar a provocar un colapso que repercutiría directamente en la fortaleza de la propia paciente. Javier reconoce que “la atención psicológica nos sirvió de guía para poder afrontar con solvencia situaciones que nos han permitido sobrellevar la enfermedad de mi mujer”.

Atención psicológica especializada en la AECC

La AECC lleva 30 años ofreciendo tratamiento psicológico especializado a pacientes y familiares. Con más de 250 profesionales de la psicología, la asociación ha sido capaz de atender al 13% de las personas lo que significa más de 30.000 personas cada año.

Los datos más relevantes de su actividad e incluidos en este informe demuestran que el 40% de las personas que han recibido este tipo de tratamiento están en fase de tratamiento activo; el 27% en fase de enfermedad avanzada y un 12% son supervivientes. En cuanto a las diferencias entre pacientes y familiares son los primeros, en un 62%, los que han solicitado atención psicológica de la AECC mientras que el 38% restante son familiares. Las mujeres, con un 74% solicitan más ayuda que los hombres que solo la han solicitado un 26%.

Además, el nivel de distrés o malestar emocional percibido es superior en el colectivo de familiares que en el de pacientes. El nivel medio de sufrimiento expresado por pacientes es de 6,9 frente al 7,5 manifestado por los familiares, dato que presenta significación estadística. Por último, después del tratamiento recibido se observó una disminución significativa del nivel de distrés o malestar emocional, así como un efecto beneficioso sobre los niveles de sintomatología ansiosa y depresiva.