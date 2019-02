Adrián Llano, sobre el fuera de juego: “Ni los árbitros tienen claro el criterio”

Domingo, 3 de febrero de 2019

El goleador unionista reprochó el arbitraje que su equipo sufrió en el gol anulado en el primer minuto de juego

Adrián Llano marcó el único tanto de Unionistas en el duelo ante el filial del Real Madrid y se mostró muy molesto con las decisiones arbitrales.

Valoración de la derrota: “Estamos muy disgustados y descontentos por la imagen de la segunda parte, que al margen del gol, creo que no fue buena. Tuvimos mucha fragilidad defensiva y ellos nos hicieron muchísimo daño por todos lados durante todo el partido, pero tenemos que levantar la cabeza y seguir hacia delante.

Arbitraje y gol anulado: “Yo creo que ni los árbitros tienen claro el criterio. A veces, cuando no interviene el jugador en la jugada no pita fuera de juego y en otra sí. Para mí, es un gol claro; Carlos (de la Nava) no la toca en ningún momento y tampoco influye tanto en la jugada como para que no sea gol. Lo condiciona todo porque estás jugando contra un filial que no tiene una buena racha fuera de casa, pero, al final, es fútbol y las decisiones de los árbitros cuentan.

Gol agridulce: “Al final, los goles cuando el resultado es el que no sabe bien. Hoy, en líneas generales, no podemos estar contentos”.