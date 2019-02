Roberto Aguirre: “Es un palo emocional”

Domingo, 3 de febrero de 2019

El entrenador de Unionistas se lamentó por la derrota de su equipo ante el filial del actual campeón de Europa: el Real Madrid

Roberto Aguirre, técnico de Unionistas, lamentó la derrota de su equipo frente al filial del Real Madrid en la rueda de prensa posterior al partido.

Valoración de la derrota: “Hemos padecido el acierto y la eficacia de este equipo. Hemos arrancado bien y hemos tenido ocasiones; como la acción del gol anulado, pero te vas con el marcador en contra. Conseguimos hacer el gol y nada más marcarlo te hacen el tercero. Es un palo emocional”.

Poco contundencia en defensa: “El menor descuido se convertía en peligro. No somos un equipo frágil a nivel defensivo, pero al mínimo descuido... Les dije a los jugadores en el descanso que había que tener cuidado en las transiciones y nos han penalizado”.

Arbitraje polémico: “Ya no entro en eso porque llevamos una racha con muy poca suerte en esas decisiones. No voy a entrar a valorar. Me lamento más de no haber salido con dos goles en el primer tiempo, porque hemos hecho méritos para ello”.

Debut de Iván Garrido y Blas Alonso: “Quise meterles para que se sintieran parte de esto”.