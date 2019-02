José Manuel Parada elogia al cerdo ibérico en el pregón matancero

Sábado, 2 de febrero de 2019

El Museo de la Industria Cárnica acogió el acto inaugural de las jornadas en conmemoración de su décimo aniversario

Las XXXIV Jornadas de la Matanza Típica de Guijuelo han comenzado su marcha con el tradicional pregón matancero. El televisivo José Manuel Parada se ha encargado de pronunciar el discurso inaugural de esta nueva edición de las citas chacineras que son Fiesta de Interés Turístico Regional. El organizador, Jesús Merino, estuvo acompañado de la concejala de Cultura, María Jesús Moro, la de Turismo, Sandra Méndez, el periodista Sergio Martín y el exalcalde y promotor de la matanza Santos Carrasco.

El conocido presentador televisivo, conocido principalmente por su espacio Cine de Barrio en Televisión Española, recordó su infancia en la que vivió la matanza y alabó la calidad del cerdo ibérico: “Vengo a Guijuelo y cómo me atrevo a hablar de la matanza, rodeado de gente tan experimentada, yo que vengo por primera vez. En un programa de radio que tuve, y me llamó un oyente para decirme que era un cerdo, pero no como insulto, sino como halago, porque del cerdo se aprovecha todo. Y esta es la tierra de los mejores cerdos lo cual es algo muy positivo”. Sin olvidar sus productos y la importancia que supuso en el pasado: “Qué grandes productos hay del cerdo como el jamón, el chorizo, el salchichón, el morro, la oreja… lo hablaba con Jesús Merino, ¿cómo podemos hablar mal del cerdo si gracias a él se pudo superar tanta hambre en el pasado?”.

La concejala de Cultura, María Jesús Moro, recordó que es un evento veterano y pionero en mostrar al público la matanza como un acto festivo: “A lo largo de este mes podremos asistir a una serie de actos que muestran nuestra cultura y nuestra gastronomía. Damos las gracias a Jesús Merino por organizar estas jornadas que estamos convencidos que es la mejor matanza que se organiza en nuestra provincia, en nuestra región y en España”. Por su parte, Sandra Méndez, edil de Turismo, recordó los diez años de vida del Museo: “No podemos dejar de rendir homenaje al Museo de la Industria Chacinera. Más de 35.000 personas han visitado estas salas que celebran hoy su décimo aniversario para conocer el proceso tradicional de la elaboración del jamón y otros productos del cerdo. Y sobre todo agradacer a todos aquellos que han aportado los objetos y artículos que hoy en día se pueden ver aquí, y en especial a la Cofradía Gastronómica por su gran empeño”.

No faltó el folclore a través de la música y bailes del Grupo Folclórico El Torreón, que actuó para todos en tres ocasiones durante el acto. A continuación, todos los presentes disfrutaron de un convite en el mismo museo.