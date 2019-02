Reconocimiento de ‘Laura Escuela’ a la biblioteca pública y al bibliotecario Manuel

Sábado, 2 de febrero de 2019

A través de una entrada en su blog ‘¿Quieres que te cuente?’ realiza un reconocimiento a la biblioteca pública y al bibliotecario de Villamayor

"El miércoles viajé a Salamanca para contar en la famosa Biblioteca de Villamayor, donde por fin conocí a Manuel (famoso bibliotecario) del que desde hace años me hablan compañeras y compañeros de profesión. Y con razón”, así comienza Laura Escuela una entrada en su blog ‘¿Quieres que te cuente? referida a su paso por Villamayor.

“Contar en Villamayor es jugar y ver jugar en otra liga. El mimo con el que Manuel trabaja, el cuidado, el cariño, el respeto, la humanidad, el buen hacer, son marca de la casa. Nada más entrar, dan ganas de abrazar las columnas y las estanterías, preciosamente vestidas de lana tejida por un grupo de mujeres, con hilos cedidos por las familias. Es una biblioteca viva, pero viva de verdad. Un lugar en el que pueden entrar los perros (hay incluso galletitas para ellos, si se portan bien). Pueden llevarse plantas en préstamo (o a cambio de alguna actividad que beneficie a la comunidad)”, afirma la cuentacuentos tras su paso.

“Y lo que más me enterneció: en las estanterías los niños y las niñas pueden medirse, apuntar su nombre, dibujar lo que quieran e ir creciendo viendo subir su medida estantería arriba, libros arriba. ¿Puede haber algo más íntimo y familiar que esto?. De las sesiones allí, qué decir, un público excepcional, respetuoso, acostumbrado a escuchar. En una de las sesiones, cuando estaba recogiendo, de pronto me di cuenta de que estaba allí. A poco que me despisté, me sentía en casa. En fin, nada más salir dan ganas de volver”, finaliza con entusiasmo tras un claro reconocimiento a la biblioteca pública y al bibliotecario Manuel de Villamayor.