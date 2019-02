La mirada íntima de Luixi Manchado a las montañas

Sábado, 2 de febrero de 2019

La escritora invita al público a disfrutar de su particular visión de la naturaleza en su blog ‘La sonrisa de una senderista’

La bloguera y poetisa, Luixi Manchado Manchado, presente su obra 'La sonrisa de una senderista'. Se trata de un compendio de 30 poemas inspirados en 30 rutas diferentes dedicados a las montañas y la relación de la autora con ellas.

Tal y como señala en su blog, comenzó a compartir su obra en 2011, nacida de la curiosidad, del descubrimiento y pasión por la montaña y la lectura: "Me adentro en senderos de montaña, aprendiendo de sus lecturas y motivándome con la creatividad que me aporta. Su fuerza, me lleva a recorrer los senderos de la vida con la misma intensidad".