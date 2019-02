El PP denuncia la situación de las pistas de atletismo y acusa al Gobierno local de “incumplir promesas” y “falta de inversión” 

Sábado, 2 de febrero de 2019

Los populares destacan que el PSOE prometía en campaña “realizar una nueva pista de atletismo sobre la base de la actual, además de otro tipo de inversiones como el cerramiento y mejora de las pistas de balonmano y baloncesto, así como dotar de accesos independientes a estas instalaciones, cuestión que tampoco se ha hecho”

El Partido Popular de Peñaranda denuncia la situación que presentan las pistas de atletismo del Polideportivo que, según exponen, “no facilita los entrenamientos, además, no hay medios en estas instalaciones para practicar el salto de altura, longitud, o lanzamiento de peso”.

Tal y como exponen en un comunicado “la Concejala de Deportes forma parte de la directiva del Club, además de ser entrenadora, si bien la labor que está realizando en el Club es incuestionable, pero hemos echado en falta que a lo largo de esta legislatura, como Concejala de Deportes, no haya exigido a su Grupo (PSOE) el acondicionamiento de las Pistas, ya que en pasadas legislaturas, incluso en las que gobernaba su propio partido, así lo reclamaba, siendo muy crítica con el estado de estas instalaciones”.

Según recuerdan los populares “estas pistas se hicieron gobernando el Partido Socialista y llevan años en malas condiciones, el arreglo de las mismas era uno de los compromisos electorales del PSOE, prometían en plena campaña realizar una nueva pista de atletismo sobre la base de la actual, además de otro tipo de inversiones como el cerramiento y mejora de las pistas de balonmano y baloncesto, así como dotar de accesos independientes a estas instalaciones, cuestión que tampoco se ha hecho”.

Agotada prácticamente la legislatura, afirman que “las pistas siguen en un estado lamentable y no han mostrado intención de acometer estas obras, incumpliendo así otra de sus promesas electorales, ya que en ningún ejercicio se ha dotado de presupuesto para realizar esta inversión y eso que, según el Concejal de Economía, los indicadores económicos del Ayuntamiento son positivos”.

No hay que olvidar, concluyen, “las condiciones adversas con las que se encontró el Partido Popular la pasada legislatura, entre ellas no poder acudir a financiación externa para acometer inversión. La situación económica, dejada por el Partido Socialista, no lo permitía. El esfuerzo realizado por el Partito Popular logró revertir esta situación, prueba de ello que en esta legislatura se ha acudido a financiación externa para distintas inversiones”.

Al margen de la situación de las instalaciones, los Populares han querido mostrar su satisfacción por la evolución y los resultados de los atletas del Club de Atletismo Ciudad de Peñaranda del que afirman que “actualmente es un referente a nivel provincial y regional, con importantes participaciones en distintos campeonatos. Según los datos publicados, cuenta con 42 licencias federativas y 70 socios. Estos resultados forman parte del esfuerzo del equipo directivo, entrenadores, padres y atletas, ya que, según que categorías, han de desplazarse a Salamanca para entrenar en pistas homologadas y en perfecto estado”.