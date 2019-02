La Confederación Española de Policía ejercerá acciones legales contra el concejal Gabriel de la Mora

La Confederación Española de Policía de Salamanca ha anunciado este viernes que ejercerá acciones legales contra el concejal de Ganemos en el Ayuntamiento de Salamanca Gabriel de la Mora González por las “graves acusaciones injuriosas, difamatorias y calumniantes” publicadas por el edil en la red social Facebook.

A continuación reproducimos el comunicado emitido por la Confederación Española de Polícía de Salamanca.

El pasado día 20 de diciembre de 2018, D. Gabriel de la Mora González ha publicado a través de su cuenta personal en la red social Facebook el siguiente comentario: “Ando tan liado que todavía no había hecho mención a la sentencia que el sindicato policial de extrema derecha CEP dice que han logrado sus servicios jurídicos. Ni prisión ni inhabilitación, “solo” dinerito para su bolsillo, por hechos que no se me pueden atribuir (publicar una fotografía) y sin tener en cuenta para qué existen representantes: para poder hablar sin miedo. ¡Y sin miedo seguiremos adelante!.

De nuevo, ante tan graves acusaciones injuriosas, difamatorias y calumniantes, la Confederación Española de Policía (C.E.P) manifiesta con contundencia que son absolutamente falsas e inveraces las afirmaciones realizadas por dicho concejal. Realizar este tipo de afirmaciones despectivas con total y temerario desprecio a la verdad, dañan la imagen, reputación y el buen nombre del que goza la Confederación Española de Policía, al tiempo que mantener estas acusaciones implica ocasionar un daño irreparable a la imagen pública de la organización sindical que no vamos a permitir bajo ningún concepto.

Es por ello que manifestamos nuestra más enérgica repulsa y condena a los comentarios vertidos por el concejal D. Gabriel de la Mora González. Comentarios falsos e injustos que han vuelto a generar enojo y malestar entre los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, quienes gozan de gran reconocimiento social por su profesionalidad y absoluta dedicación en defensa de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Es inadmisible que un cargo público de la Administración Local calumnie desprestigiando la labor policial, motivo por el cual y a través del Ayuntamiento de Salamanca, hemos solicitado de nuevo su auxilio y colaboración a fin de que se puedan adoptar las siguientes medidas:

1º.- Reprobación del concejal D. Gabriel de la Mora González (Ganemos) a través del Pleno del Ayuntamiento que se celebre en la fecha más próxima.

2º.- Comparecencia pública del concejal D. Gabriel de la Mora González (Ganemos) ante los medios de comunicación a fin de que se retracte de su comentario publicado el pasado día 20 de diciembre de 2018, y reconozca la falsedad de las imputaciones realizadas a la Confederación Española de Policía.

3º.- Dada la gravedad de los hechos por el continuo daño causado al Cuerpo Nacional de Policía, solicitamos la dimisión o cese del concejal D. Gabriel de la Mora González, al haber sido condenado penalmente por sentencia.

No obstante e independientemente de estas acciones, estos hechos se pondrán en conocimiento de la Autoridad judicial correspondiente, para que se diriman las responsabilidades que puedan derivarse de las acciones cometidas por este concejal.