El gerente del Ecyl destaca el grado de inserción laboral del 60% que alcanzan los alumnos de talleres de empleo  

Viernes, 1 de febrero de 2019

El gerente provincial del Ecyl, Pedro Grijalaba, destacaba este viernes en Vitigudino el grado de inserción laboral de hasta el 60% que tienen los alumnos que participan en el programa Acción Formativa de Empleo, anteriormente talleres de empleo y que desde octubre pasado uno de ellos se desarrolla en Vitigudino.

Pedro Grijalba hacía una visita al grupo de ocho alumnos que al mismo tiempo que adquieren conocimientos en trabajos de albañilería, adquieren la actitud necesaria para integrarse en el mercado laboral, “los conocimientos se quedan cortos, aunque nuestra actitud sea la ‘del buen trabajador’, lo que implica ganas, disciplina, compromiso e integración laboral, y todo eso se aprende en el taller”. Para Grijalba, “además de aprender del oficio, lo más importante es el entrenamiento para el trabajo, adquiriendo aquí pautas para cualquier trabajo en un mercado poco cambiante”.

Asimismo, el gerente del Ecyl destacaba el compromiso no solo de los alumnos si no la actitud comprometida del Ayuntamiento, recordando que Vitigudino ha pasado de no tener proyectos de esta naturaleza desde hace años, a dos casi consecutivos, recordando aquí el promovido por Asprodes: “Satisfacción porque Vitigudino haya vuelto a albergar proyectos de formación. En poco tiempo nos hemos encontrado dos, uno de iniciativa asociada a la Corporación y otro asociado a una organización sin ánimo de lucro, sectores divergentes como es la albañilería y la dependencia”, por lo que “en la Junta estamos muy contentos porque estas iniciativas vayan cogiendo cuerpo, iniciativas asociadas a proyectos que interesan a los promotores, porque sin promotores no es posible hacer nada. El Ayuntamiento ha dado el paso de comprometerse en sacar adelante este proyecto, y nosotros encantados porque me parece buena iniciativa, un grupo de personas que quieren ampliar sus conocimientos para integrarse en el mercado laboral”.

En este taller participan siete hombres y una mujer con edades entre los 20 y 45 años, con una “media de edad de 35 años”, señalaba el coordinador Isidoro Sánchez. Su finalización llegará en el mes de abril y su presupuesto total ronda los 70.000 euros. La obra que están realizando se ubica bajo las gradas del nuevo campo de fútbol, donde se construyen los vestuarios.

Por su parte, el alcalde de Vitigudino, Germán Vicente, “el Ayuntamiento va aportar lo que no pueden las prácticas del taller, fontanería, electricidad… Vamos a intentar que esté entre abril y mayo. El detalle es que los alumnos todos de Vitigudino, tendrán la satisfacción de poder decir un día esto lo he hecho yo”.