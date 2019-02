“Salamanca tiene un gran futuro por delante y tenemos que construirlo entre todos”

Domingo, 3 de febrero de 2019

“La Casa de las Asociaciones, la Torre de los Anaya o el Centro Victoria Adrados tienen que ser una realidad este 2019”, al tiempo que destaca la gran inversión que supondrá EDUSI Tormes+ para “impulsar el desarrollo económico y social de los barrios trastormesinos”

Mandato corto, pero no menos intenso, porque el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha asumido el reto con “mucha ilusión” y “ganas de hacer muchas cosas”. Jóvenes, mayores, familias desfavorecidas... “la prioridad siempre son las personas”, al que suma otros compromisos, el de “hacer una gestión tan seria y rigurosa como hasta el momento” y que “este mandato se caracterice por buscar la igualdad definitiva por la igualdad entre hombres y mujeres”, y por estar, en colaboración con otras administraciones “a la vanguardia de la ciudades contra la violencia de género”. A la oposición le ofrece “diálogo y participación”, aunque también le pide algo, “comportarse lealmente y pensar, como tiene que hacer el equipo de Gobierno, en los intereses generales de los ciudadanos”.

Aseguró en su toma de posesión que no sería un periodo de trámite, ¿cómo afronta el alcalde de Salamanca este mandato de cinco meses?

Lo primero, con mucha ilusión, con ganas de hacer muchas cosas. Tenemos muchos proyectos por delante, unos que estaban en marcha y otros de los que hablé en mi toma de posesion que quería sacar adelante, y esto me ha llevado a acelerar la actividad, y que va a ser el ritmo de este mandato.

¿Cuáles son los retos prioritarios del Ayuntamiento para lo que resta de legislatura?

La prioridad siempre son las personas. Queremos más oportunidades para los jóvenes, y a los mayores darles la mejor atención. Estos días hemos presentado el programa Salamanca Acompaña para tratar de dar solución a uno de los problemas que tienen algunos mayores en esta ciudad, aquellos que están solos y no quieren estarlo, para poner a su disposición todos los recursos muncipales. Queremos seguir prestando atención a las familias más desfavorecidas, aquellas que necesitan ayudas para pagar alquiler, hipoteca, factura de la luz, el agua..., siempre las presonas. Y luego, quiero que este mandato se caracterice por buscar la igualdad definitiva por la igualdad entre hombres y mujeres, en el ámbito municipal que es mi responsabilidad más directa. Salamanca tiene que estar a la vanguardia de la ciudades contra la violencia de género, siempre en colaboración con otras administraciones.

En materia de empleo, y siendo muchas las medidas puestas en marcha, ¿qué más se puede hacer desde el Ayuntamiento?

Estamos trabajando en proyectos muy importantes de cara a los jovenes universitarios, los programas de atracción, retención y fomento del talento, pioneros a nivel nacional y que ahora algunas ciudades quieren copiar. Ha generado una corriente en la ciudad de Salamanca y ha potenciado las líneas de investigación que ya estaban abiertas. Vamos a cerrar la convocatoria de 30 nuevas becas para jóvenes universitarios, y hemos querido también dar un paso más con la Universidad de Salamanca, porque tan importante es la atracción de jóvenes universitarios como de jóvenes profesores en estos momentos. Hay otros programas en relación con los jóvenes, vinculados con otras instituciones, como Cámara de Comercio, lanzaderas de empleo, espacios de cooworking, programa Prometeo..., se ha generado una dinámica muy positiva de colaboración y que está dando también resultados en la creación de empresas. Vamos a seguir trabjando en colaboración con otras administraciones e instituciones, porque es muy importante no trabajar solo, hay que buscar los puntos comunes que nos van a ayudar a impulsar la ciudad.

“Tenemos que hacer una gestión tan seria y rigurosa como hasta el momento”

En 2018 hemos demostrado ser una ciudad universitaria por excelencia, ¿esa colaboración entre Ayuntamiento y Universidad seguirá siendo prioritaria?

La relación tiene que ser muy estrecha. El Octavo Centenario ha sido una ocasión magnífica para potenciar la relación entre la Universidad y el Ayuntamiento, 800 años de relación que este año se ha visto más fuerte que nunca. Ha sido muy importante para la ciudad por todo lo que ha supuesto, se han multiplicado los encuentros, los visitantes. La primera reunión como alcalde la he tenido con el rector, he querido que eso también tuviera un significado, y en esa reunión, aparte de cuestiones simbólicas, y que también son importantes, como el cambio de nombre del puente de la Universidad por el de Octavo Centenario o la colocación de una placa en la Plaza Mayor conmemorando esta celebración, ya dimos nuevos pasos. El rector no ofertó participar en la elaboración de planes específicos de la Universidad, muy importante también para la ciudad que el Ayuntamiento pueda opinar y aportar. Y ya decidimos nuevas líneas de colaboración, sobre todo referidas a la atracción del profesorado joven, aparte de repasar los programas que estamos desarrollando en común.

Proyectos como la Casa de las Asociaciones, la Torre de los Anaya o el Centro Victoria Adrados, ¿serán una realidad en 2019?

Tienen que ser una realidad este 2019. La Casa de las Asociaciones es un proyecto que hemos hecho con mucha ilusión, asociaciones de ayuda mutua que hacen un trabajo extraordinario, es una apuesta importante, y las obras van a buen ritmo y esperamos que esté disponible esta primavera. También mucha ilusión en el proyecto de la Torre de los Anaya, un gran contenedor cultural, una actuación que tiene una parte muy importante de rehabilitación patrimonial de un edificio; y otra, el aspecto cultural en colaboración con la Diputación de Salamanca. Aproximadamente en octubre podría estar disponible, va a ser un espacio de gestión compartida, y a disposición de las asociaciones culturales de Salamanca, en un ámbito además extraordinario, al lado de la Plaza de Colón. Tenía el Ayuntamiento un déficit de espacios de este tipo en esta zona de la ciudad.

Y el Centro Victoria Adrados, lo vamos a terminar aproximadamente en septiembre con la idea de que a finales de año se pudiera entrar a vivir. Este centro es una apuesta por un proyecto muy bonito, que es facilitar la vida dentro de las viviendas a personas mayores y con problemas de movilidad reducida, y hacerlo con alquileres asequibles, en torno a los 250 y 280 euros. Viviendas de 45 metros cuadrados y totalmente adaptadas, y que permitirá además a los residentes convivir en un espacio común. Y luego, para hacer un proyecto más completo, incluir un centro de participación social, un aparcamiento subterráneo con 210 plazas que puedan adquirir los residentes del barrio, en propiedad y a un precio también asequible; y ampliar la superficie de la avenida de Villamayor con una pequeña plaza pública que se añada alrededor del centro para que dinamice mucho más el barrio.

Hay otra zona de la ciudad que también va a recibir un importante impulso a través de la Estrategia EDUSI Tormes+, ¿en qué punto se encuentra?

Ha sido un proyecto muy participativo, con muchas asociaciones, grupos políticos, universidades... muchas personas han colaborado para hacerlo realidad. Por la zona este se habían dados pasos muy importantes, pero faltaba una actuación que impulsara el desarrollo económico y social de los barrios trastormesinos más desfavorecidos. Esto es lo que pretende con una actuación de 19 millones de euros que está cofinanciada por el FEDER, el Ayuntamiento va a poner la mitad de este importe, una gran inversión. Del conjunto de proyectos que incluye EDUSI Tormes+, la reconstrucción de la pesquera de Tejares ya está practicamente finalizada, las pasarelas sobre el Tormes ya se están proyectando, la reurbanización del barrio de Tejares ya han comenzado las obras, acabamos de presentar los 600 huertos, y a partir de aquí queremos que se genere una dinámica de atracción de personas a estos barrios para el ocio y para el emprendimiento, e integrar esta zona con el resto de la ciudad. El río que nos ha separado en Salamanca, que sea un elemento más de la ciudad que contribuya a unirnos y a darle vida. Por cierto, el río va a ser uno de los nuevos lienzos del Festival Luz y Vanguardias.

Respecto a otros proyectos, como la estación de autobuses o el nuevo hospital, ¿confía el alcalde de Salamanca en que se cumplirán los plazos o tocará ser reivindicativo?

Son proyectos que si nos preguntan hace unos años hubiéramos dicho que sería bueno que se hicieran para la ciudad, y ahora uno está muy avanzado, el hospital, y la estación de autobuses está en obras. En este caso, ha habido que compatibilizar el servicio a los ciudadanos y las obras, y eso lógicamente influye, pero las obras van avanzando. Estamos hablando de una obra de más de 4 millones de euros. Y hay otras también muy importantes que queremos que sea una realidad, como el Centro Internacional del Español, el Ayuntamiento le ha ofertado a la Universidad colaboración en la gestión y a su disposición para compartir nuestra experiencia; la electricificación del tren, para el transporte de mercancías y el futuro desarrollo industrial de Salamanca, y luego obras que están pendientes, como la residencia de mayores de Puente Ladrillo o el centro de salud del Zurguén.

“Estamos trabajando para que haya prespuestos en 2019, soy optimista”

Este 2019 llega con medidas como la rebaja del IBI para el salmantino, ¿hay margen para seguir bajando los impuestos?

El margen lo dan las circunstancia económicas y la prestación de servicios en cada momento. Este Ayuntamiento, en el tiempo que llevo en este equipo de Gobierno, lo primero que se ha hecho es congelar los impuestos y las tasas, y a medida que la situación económica del país y del Ayuntamiento -la gestión ha permitido reducir deuda en 40 millones de euros-, se ha reducido la plusvalía, se ha eliminado prácticamente la tasa de apertura de nuevos negocios, se va a rebajar ahora el IBI un 5%, 81.000 ciudadanos se verán beneficiados, y que reducirá los ingresos municpales en 2,3 millones euros. Tenemos que hacer una gestión tan seria y rigurosa como hasta el momento, y ya veremos si se produce ese margen.

¿Habrá presupuestos municipales 2019?

Estamos trabajando para que haya prespuestos en 2019, están muy adelantados y soy optimista respecto a la posiblidad de que se aprueben.

¿Qué le pide a la oposición para estos meses, más diálogo y cooperación?

He tenido reuniones institucionales con los grupos políticos de la oposición con la idea de ofrecerles diálogo, colaboración y participación. En muchísimos casos en este Ayuntamiento se llega a acuerdos entre el equipo de Gobierno y oposición, realmente la tónica general, aunque luego a la opinión pública se le traslade una imagen de division cuando estamos hablando de determinados temas. Lo que tiene que hacer la oposición es comportarse lealmente y un poco dejar al lado los intereses partidistas para pensar, como tiene que hacer el equipo de Gobierno, en los intereses generales de los ciudadanos.

¿Qué espera poder decirle a los salmantinos cuando finalice esta legislatura?

Siempre miro hacia el futuro, y como dije en mi discurso de toma de posesión, confío mucho en los salmantinos, en nuestro criterio, y potencial, Salamanca tiene un gran futuro por delaente, y lo que quiero decirles es que he trabajado todo lo que he podido, y a partir de aquí tenemos ese gran futuro que construir entre todos. Siempre insisto en que intentemos trabajar colaborando.