Andrés Sánchez: “Soy 100% ganador. Mi mente está en ganar”

Viernes, 1 de febrero de 2019

El portero mexicano tendrá ficha con el filial y entrará en la dinámica del primer equipo, pero, previsiblemente, jugará con el cuadro dirigido por Pablo Cortés

Andrés Sánchez fue presentado como nuevo jugador del Salamanca UDS. El futbolista mexicano estará enrolado en la dinámica del primer equipo charro, pero tendrá ficha con el filial, conjunto con el que, previsiblemente, jugará lo que resta de temporada.

Llegada al Salmanca UDS: “Estoy agradecido con Dios y es un club con historia, de altura. Ha habido arqueros muy buenos, he visto los últimos partidos y creo que dan pie a la competencia. Quiero aportar al equipo y poder devolver la confianza que se me da”.

Compañeros: “He platicado con Jehu, Martín y Tyson. Tenía buena relación con Marco Iván (administrativo en Pachuca) y me dijo que es un fútbol muy competitivo, de mucha demanda física. Hay que venir a ganarse el puesto con humildad y sacrificio”.

Características: “Como arquero me considero muy introvertido, pero me gusta mucho el choque, alentar a mis compañeros y soy 100% ganador. Mi mente está en ganar. Ganar no es lo más importante, sino lo único. Voy a darlo todo, voy a aportar y espero poder estar a la altura de esta gran afición”.

Por su parte, Álvaro Tejedor, secretario técnico, le presentó como “una promesa de Pachuca, que viene de entrenar con el primer equipo y para pelear con Satoca y Sotres”.