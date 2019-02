“Enfermería tiene oportunidades de desarrollo a todos los niveles asistenciales”

Sábado, 2 de febrero de 2019

La nueva presidenta del Colegio afirma que es el momento de fomentar la participación de este colectivo en las políticas de salud y en la toma de decisiones

María José García, vicepresidenta en el mandato anterior con Carmen Sánchez al frente, la nueva presidenta de la Junta de Gobierno del centenario Colegio de Enfermería para los próximos seis años comienza una nueva etapa “con mucha responsabilidad” al frente de 2.500 colegiados. Con una extensa experiencia en el Servicio de Alergia del Hospital de Salamanca, muy ilusionada, afirma que su objetivo es trabajar con el objetivo de que el Colegio “siga estando vivo”.

-¿Cómo afronta la presidencia del centenario ya Colegio de Enfermería? ¿Qué le animó a dar un paso hacia adelante?

El paso fue meditado, tengo una trayectoria de muchos años y lo asumí, lo afronto con mucha ilusión y con una gran responsabilidad. Sí es cierto que al contar con experiencia y madurez profesional, la realidad se ve con objetividad. En esta profesión, que está muy viva, quiero velar por los ciudadanos, siempre teniendo en cuenta a nuestros colegiados.

-¿Qué objetivos se plantea?

Son muchos, sobre todo porque estoy rodeada de un equipo joven con muchas ganas de trabajar, en el que confío. Los objetivos pueden alcanzarse, a corto y largo plazo. En el presente, queremos seguir contribuyendo a la construcción de una profesión activa, ante las demandas de una sociedad en continuo cambio. Como ejemplo, trabajamos con instituciones como el Ayuntamiento de Salamanca con programas de educación en población joven, dirigido a guardería, y con los CEAS. El futuro hay que afrontarlo con retos y oportunidades, desde una perspectiva moderna, partiendo de una nueva realidad con gente joven, con ideas nuevas, siempre sin perder de vista el papel del Colegio de Enfermería, como instrumento que garantiza un ejercicio ético y competente, algo muy importante.

-¿Cuántos profesionales forman parte de este colegio?

En torno a unos 2.500, mayoritariamente mujeres. Los hombres siguen aumentando, y en la junta del Colegio de Enfermería contamos con David Sánchez, como tesorero, y David Figuero.

-¿Qué servicios se presta a los colegiados?

Contamos con un seguro de responsabilidad civil, asesoría jurídica, formación continuada, preparación de oposiciones, informamos sobre ofertas de empleo, disponemos de un aula de investigación y también disponemos de un aula de informática para la formación continua de los colegiados.

Las enfermeras son las principales proveedoras de cuidados de salud, y hay que fortalecer su papel en el sistema sanitario

-Recientemente, el sindicato SATSE ha alertado del envejecimiento de la plantilla en Salamanca, con un 63,19% del colectivo que supera los 50 años.

Es un hecho que irá a más, porque es una profesión que ha envejecido y hay que dar paso a la gente joven. Es un momento de transición, pero la realidad es que el Colegio tiene entre 50 y 60 jubilaciones cada año.

-Han sido muchos los profesionales que, con gran preparación, se han marchado de Salamanca para trabajar en el extranjero.

La crisis ha afectado a toda la sociedad y a todas las profesiones. Ha habido, y hay, contratos temporales, parciales… cuando hay tanta temporalidad hay inestabilidad laboral y eso ha hecho que esta profesión, con personas muy preparadas, se han marchado a países con contratos estables y duraderos. La preparación en España es muy buena, cada vez más, y los profesionales son bien recibidos en cualquier lugar. Contamos con dos Escuelas de Enfermería en Salamanca y el Colegio como formación continuada por el que han pasado miles de profesionales en estos 100 años.

Con 2.500 colegiados, entre 50 y 60 los profesionales se jubilan cada año en un sector donde más del 63% supera los 50 años

-¿Es el principal problema el déficit de plantilla?

Es uno más, muy importante, pero otro más. Solo la Comunidad Foral de Navarra cumple la ratio de la Unión Europea. Según los datos del Consejo General de Enfermería, la ratio de enfermeros por 10.000 de la UE son 812 y en Castilla y León es de 635 profesionales. Se necesitarían más de 141.700 profesionales más en España, casi el 60% de los actuales para alcanzar la media europea.

-¿Cómo están las retribuciones del sector tras los años de crisis?

La crisis afectó, se perdió poder adquisitivo y se aumentaron las horas de trabajo en 2,5 más. Se irá recuperando, pero en estos momentos también tenemos la carrera profesional, que en Castilla y León había unos niveles, en otros se han consolidado hace años, y eso sería una retribución añadida. Pero es un hecho que esta profesión tiene complementos, porque el sueldo base no es muy alto.

-¿A qué retos se enfrenta esta profesión?

Tenemos asentado un reconocimiento social y académico, con plena autonomía profesional y con definición de competencias. Contamos con grado, máster, doctorado, la aprobación de casi todas las especialidades de Enfermería y la prescripción enfermera, que es un hecho. En un futuro, se enfrenta a retos importantes, pero destaco el movimiento mundial ‘Nursing Now’, realizado a instancias del Consejo Internacional de Enfermería y de la OMS. Los objetivos son fomentar la profesión de enfermera y desarrollar al máximo su potencial en todos los ámbitos de la formación; el desarrollo profesional y las condiciones de trabajo de las enfermeras.

‘Nursing Now’ persigue dar mayor y mejor difusión a las prácticas efectivas e innovadoras en Enfermería, así como fomentar la participación de las enfermeras en las políticas de salud y en la toma de decisiones. Entre los objetivos para el próximo año figura dar más oportunidades de desarrollo en todos los niveles asistenciales e identificar evidencias sobre dónde las enfermeras tienen más impacto para que puedan desarrollar su trabajo y alcancen el máximo potencial de su carrera. Es clave, porque las enfermeras son las principales proveedoras de cuidados de salud, y hay que fortalecer su papel en el sistema sanitario, algo muy importante.

-¿Está suficientemente valorada esta profesión?

A nivel social, sí. La esencia de la Enfermería es el cuidado integral, es clave, y ahí estamos, tanto en promoción de salud para evitar enfermedades como en la asistencia. El autocuidado de la persona hay que educarlo y ahí estamos para enseñar.

-¿Y sobre la figura de la enfermera escolar?

Defiendo esta figura siempre, porque debemos enseñar a un niño en salud en todo el proceso educativo y cuanto antes comencemos antes se integrará. Debe ser un proceso continuo, con pautas de alimentación, higiene diaria… que lo incorporen a su vida cotidiana de manera natural, porque es un hecho que cada vez hay más niños enfermos crónicos. Dicen que la cronicidad es la epidemia del siglo XXI, con niños asmáticos, alérgicos… por eso es fundamental educar al niño y a su entorno en salud y lo debe de realizar un profesional de Enfermería, una figura por la que hay que seguir luchando porque es necesario. La idea es muy buena pero se necesita un acuerdo entre Educación y Sanidad.

-Lleva casi 30 años trabajando y serán centenares las anécdotas con los enfermos crónicos que atiende, ¿con qué se queda?

Para mí, que un paciente me recuerde y me llame por mi nombre implica que me conoce, es una realidad diaria, con eso me vale. Hay adultos que ahora acuden con niños pequeños que me recuerdan, y eso me gusta.

Fotos: Lydia González