Calderón: “Tengo una plantilla competitiva, pero no tengo todas las cosas que queríamos ”

Viernes, 1 de febrero de 2019

El técnico del Salamanca UDS repasó toda la actualidad del club y analizó el duelo ante el Unión Adarve

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, repasó los temas de actualidad del conjunto blanquinegro con respecto a la escasa actividad de la dirección deportivo en los últimos días del mercado.

Mercado de fichajes: “Llevamos desde diciembre trabajando en equilibrar la plantilla y la hemos compensando. Puse tres prioridades: portero, delantero y contundencia en la defensa o en el centro del campo. A día de hoy, tengo una plantilla que es competitiva, pero no tengo todas las cosas que queríamos.

Dos fichas libres: “Sabía que era complicado fichar cuando vi que no habíamos podido cerrar todo lo que teníamos, pero a última hora se han decantado por irse otro sitio (filiales como el del Valencia o el Málaga). Sabía que era muy difícil que hiciéramos nada. No quería traer cualquier cosa, pero el club ha decidido darlo por cerrado. Creo que nos hacía falta un delantero diferente y contundencia, y se lo he dicho al equipo. Necesitamos que todos demos mucho más”.

Salidas sin tener jugadores atados: “Arrepentimiento no hay, porque eran futbolistas que queríamos haber reemplazado, pero, al final, se ha tomado esa decisión. Pablo González se fue antes de que yo pensara o el propio Fer”.

Adarve: “Va a ser un partido a cara de perro. Es un equipo que quiere sumar puntos, es un campo con dimensiones reducidades y de césped sintético. Vamos a tener que estar muy concentrados”.

Vestuario: “Está fastidiado porque el partido (ante el Burgos) se nos fue. En una mala toma de decisiones le dimos la opción de hacernos un gol. El equipo está con ganas de que llegue el domingo”.

Bajas: “Tyson se está incorporando con el grupo y estamos a la espera del alta. A Carpio le queda una semana y con Sergio Molina tiene un problema en la rodilla y valoraremos su lesión. Owusu está sancionado”.