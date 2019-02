Viernes, 1 de febrero de 2019

Los seres humanos nacemos todos iguales, pero a partir de esos momentos dejamos de serlo. Empezamos con una identidad que se va formando en diversas etapas. Raza, sexo, nacionalidad, religión, valores morales y hasta estado civil. Algunos de ellos conllevan privilegios que nos facilitan la vida; otras nos la obstaculizan. El que disfruta de privilegios no considera que goza de ninguna ventaja, por eso confunde la igualdad con la equidad. Dos términos distintos. La igualdad trata a todo el mundo de la misma manera, sin tener en cuenta las dificultades que afectan a sus vidas. La equidad sí que los tiene en cuenta a la hora de repartir las oportunidades.

Nuestra razón de ser en esta vida, no es otra, que crear y formar una familia, la familia es la Institución más importante de una sociedad. Sin familia, no existiría ni nación, ni pueblo, ni raza. No sé si con la excepción de la sabiduría, Dios ha otorgado al hombre ninguna cosa mejor que la familia y la amistad que es lo que nos ayuda a ser mejores. No hay nada en la vida que justifique la traición a un amigo, anteponer cualquier tipo de interés a los vínculos personales es como clavarse un puñal en las entrañas. A no ser que seas mala persona y carecer de sentimientos. Ya se sabe que la maldad no conoce límites y el mal siempre va más rápido de lo que parece.

Soy una persona muy afortunada porque tengo muy buenos amigos y solo siento hacia ellos una profunda gratitud, a pesar de no poder disfrutar de ellos el tiempo que desearía. Alberga dentro de mí la sentimental idea que es mejor renunciar a la ambición y el poder que perder a un amigo.

El ser humano necesita creer que es una buena persona para sentirse bien. Y para creérselo del todo, también necesita ser visto por los demás como una buena persona. El problema es que quizá los demás no estén de acuerdo y piensen que no eres tan justo, generoso, ni respetuoso con los demás. Pueden ser pocos o muchos da igual, con que haya alguien que cuestione tu bondad se pondrán a la defensiva.

Yo, como persona de vivir lo vivido y convencido de haber cumplido con los deberes familiares. Esposa. Hijos y Nietos. Me he dado cuenta que no soy tan bueno como me gustaría. A lo mejor solo he conseguido ser una persona mejor, por eso soy yo, con mis muchos defectos y pocas virtudes para querer y amar a la familia. Y orgulloso de los buenos amigos que me aguantan…