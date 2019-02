Abierto el plazo de inscripción al III Torneo de Ajedrez del Restaurante Doña Matea

Viernes, 1 de febrero de 2019

Cuenta con la colaboración de más de 50 empresas y se celebrará a partir de las 10.30 horas del próximo 24 de febrero

El Restaurante Doña Matea de Alba de Tormes y el Club Ajedrez de Alba de Tormes volverán a apostar este año por el ajedrez con la celebración de su tercer torneo el domingo 24 de febrero. Tras el éxito cosechado el en las dos ediciones anteriores, desde el restaurante situado en la calle Sánchez Llevot, ponen en marcha la segunda edición esperando repetir el mismo éxito.

Las inscripciones para el torneo son de carácter gratuito y podrán realizarse a través del correo electrónico arbitrosajedrezsalamanca@gmail.com. En la web www.salamancaajedrez.com, pueden también consultarse las bases del torneo. Las categorías existentes serán la sub 8, sub 10, sub 12, sub 16 y categoría absoluta (7 rondas de mañana y tarde).

Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría, mientras que, además, en la categoría senior, habrá premio en metálico. Así, el primer clasificado recibirá 200 euros, el segundo 100 euros, el tercero 50 euros. Habrá un obsequio del 4º al 7º clasificado y premio al mejor local.

Al finalizar el torneo el día de su celebración, Doña Matea invitará a todos los participantes a una merienda de clausura del torneo.