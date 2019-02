“Tener un perro guía es lo más parecido a ver”

Domingo, 3 de febrero de 2019

Rafael Vadillo, usuario de la ONCE, relata lo que significa tener a Coupé, uno de los cinco perros guía que hay actualmente en Salamanca y que desde hace 8 años guía sus pasos

“Nos gusta caminar rápido”. Tanto que no es fácil seguir el paso que marcan cuando caminan juntos Rafael Vadillo y Coupé, siempre a su lado izquierdo, porque este golden retrevier de pelo ligeramente marrón, sociable y tranquilo, es su perro guía. “Es lo más más parecido a ver”, asegura Rafael, “no sé sabe muy bien dónde empiezan mis perros y dónde termino yo”. Coupé es su perro guía desde noviembre de 2012, el segundo que ha tenido en 18 años, porque en la Fundación ONCE los perros guía también se jubilan. Y con su perro guía lo mismo pasea por las calles de Salamanca que por alguna de las muchas ciudades que, como viajero que se reconoce, ha recorrido Rafael durante los últimos años.

El arnés es el distintivo de los perros guía, adiestrados para ayudar a una persona ciega o con deficiencia visual grave en sus desplazamientos, mejorando su autonomía y movilidad. “Cuando Coupé sale de casa ya sabe muy bien dónde vamos, pero es el usuario el que dirige al perro, tienes que saber dónde estás y marcar el camino”, explica Rafael. Los perros guía están entrenados para reconocer y evitar obstáculos (estáticos, en movimiento, a nivel del suelo o en altura), marcar la llegada de bordillos, escaleras o desniveles, buscar pasos de patones, puertas de acceso, asientos libres en transportes públicos y encontrar la mejor alternativa de paso en situaciones complicadas. “Tú le puedes enseñar muchas más cosas”, y como añade, “me sorprende día a día lo listos que son”.

Antes de tener perro guía, hay que utilizar bastón al menos un año

Tener un perro guía es una responsabilidad, y por eso es necesario cumplir una serie de requisitos antes de recibir este servicio de autonomía personal, especialmente para verificar que la persona que lo solicita necesita efectivamente el perro guía como medio de movilidad . “Pasamos un test médico, un test psicológico y un test asistencial para constatar que el perro va a estar bien cuidado y atendido”, e igual de importante es que “antes de tener perro guía hay que desplazarse al menos un año de forma autónoma con bastón”.

Antes de la entrega es indispensable realizar el curso de usuario de perro guía, y es que a partir de ese momento van a caminar juntos. Desde la Fundación ONCE, además de ofrecer al usuario el apoyo y asesoramiento necesario, se supervisa que en todo momento, y a lo largo de su vida como perro guía, trabaja de manera correcta y que su usuario lo cuida bien.

Escuela de perros guía

La Fundación ONCE del Perro Guía es, desde hace casi tres décadas, la casa de crianza y escuela de estos perros de asistencia en la que serán entrenados y graduados, un aprendizaje que empieza cuando todavía son cachorros, con un periodo de acogimiento en una familia educadora (entre los 2 y los 14 meses) para aprender las pautas de obediencia básica y adquirir un comportamiento social adecuado. La siguiente etapa será la de adiestramiento, con instructores de la Fundación ONCE, para que el perro adquiera todas las habilidades necesarias para guiar con seguridad a una persona ciega. A los dos años, el perro estará preparado para ser asignado a un afiliado de la ONCE que lo haya solicitado.

Visibilizar su labor

Es innegable la ayuda que prestan los perros guía, y que Rafael resume en una frase: “Son los ojos de una persona que no ve, un perro que se va a portar súper bien en cualquier lugar donde vaya, en un teatro, en un avión, en una sala de espera de una consulta...”, y de ahí la importancia de visibilizar su labor para seguir concienciando a la sociedad, especialmente en el derecho de acceso legalmente reconocido a todos espacios, establecimientos y transportes de uso público.

Y no menos importante es seguir mejorando la accesibilidad de los espacios eliminando las barreras arquitectónicas. Aunque en el caso de Salamanca “está bastante bien, todo es mejorable”, si bien ahora el problema “es que compartimos aceras con bicis y patinetes, si vamos con el bastón no los podemos esquivar”, a lo que suma “las alturas de los toldos, algunas terrazas, vallas, paneles anunciadores”.

La Fundación ONCE cuenta con residencia para cuando se hacen mayores o pierden facultades para seguir haciendo bien su trabajo como perros guía, así como con un programa de adopción de perros jubilados.

Del Labrador al Caniche Gigante, razas de perros guía

La raza Labrador es la más asociada a los perros guía, pero no es la única, porque en la Fundación ONCE hay perros Golden, Pastor Alemán, Flat Coated Retrevier y Caniche Gigante. Todos los perros guía deben reunir una serie de características, como ester muy bien sociabilizados, ser obedientes, “estar inhibidos del instinto de caza, que no sean agresivos ni asustadizos”.

Perros de asistencia

En la actualidad el perro guía se incluye dentro del concepto de perro de asistencia, aquellos que han sido adiestrados para dar servicio a personas con alguna discapacidad con el fin de contribuir a mejorar su autonomía personal y su calidad de vida. Ayuda con perros de asistencia que se ha ido extendiendo a las personas no sólo por discapacidades visuales, sino también físicas, intelectuales o sensoriales de otro tipo (por ejemplo, los perros de asistencia capaces de alertar ante una crisis a personas con diabetes o epilepsia).