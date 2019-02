Acaban como empezaron, con aparcamientos.

Portada del último proyecto de aparcamiento en un solar, Sistema Local de Equipamiento, en Capuchinos.

Diría que la gran obsesión del equipo de gobierno municipal, con la aquiescencia de quienes les apoyan, es aparcar coches. Supongo que habrá quien discuta esto, al fin y al cabo se han peatonalizado calles o ampliado alguna acera. No sé si insistir una vez en los únicos datos científicos sobre el tema, los del Plan de Movilidad, que cifra en más del 60% los viajes internos que se realizan caminando. O lo que es lo mismo, iba siendo de justicia repartir un poquito mejor el espacio público. No tengo claro si lo de respetar a las mayorías es aplicable a este caso.

Con las elecciones municipales de 2015 apareció este proyecto en la Avenida de San Agustín.

Creo que se han compensado bastante las plazas que hayan podido desaparecer, utilizando solares sin uso destinados a equipamientos públicos de los que nunca más se supo. Reaprovechar estos espacios es algo en lo que la mayoría coincidiríamos. Claro que se les podía haber ocurrido poner juegos infantiles, o deportivos, o emular los espacios coeducativos que brotan en algunos colegios (salmantino ninguno, aquí no es progreso posibilitar que niñas y niños jueguen en igualdad), o plantas fácilmente trasplantables llegado el caso, o huertos comunitarios…, o los equipamientos para los que estaban destinados. Si ponemos a la gente a pensar seguro que salen más ideas.

En mayo pasado aparecía esta foto de la Calle Volta en la web de ASANBER. No parecían muy contentos con este magnífico ejemplo de espacio público de encuentro y convivencia, según el equipo municipal gobernante.

Pero en Salamanca sólo pueden pensar los gobernantes y sus amigos, y sólo se les ocurre poner aparcamientos, o tolerarlos también como algún solar “histórico” que hoy vuelve a estar lleno de coches. Ya sabemos que la gente compra desde el coche, aunque sea en la Avenida de San Agustín donde no hay actividad comercial. El coche es el progreso ¡qué coño!, y si la gente se va de Salamanca y su provincia es porque no hay suficientes coches.

Una de las varias actuaciones realizadas en la impresentable Avenida de Agustinos Recoletos.

Y toda esta larga digresión venía a cuento de un nuevo estacionamiento en un solar de Capuchinos, barrio residencial y aparcamiento auxiliar. Como se sigue la lógica de atraer coches a la ciudad estos aparcan donde encuentran y, por lo visto hasta el momento, encuentran aunque sea lejos y sin considerar la retanbilidad de la distancia. Por supuesto no se toman en serio el transporte público, especialmente el metropolitano, para acabar con esa “necesidad”. Seguimos esperando la "convocatoria inminente" de la Junta de una ponencia técnica para poner en común y debatir el anteproyecto de la explotación del transporte metropolitano en el alfoz y su entorno.

Aunque no se aprecia bien en la foto, los coches del fondo invaden un carril de circulación esperando a entrar en el aparcamiento que breves segundos antes estaba Completo.

Hace tiempo que me llama la atención, y me preocupa, encontrar en algunos momentos sorprendentes colas de vehículos esperando para entrar en el aparcamiento junto al Virgen de la Vega. Que invaden carriles de circulación formando peligrosos tapones. No deja de ser sorprendente con el complejo hospitalario en el interior de la ciudad, al borde del espacio histórico. Que tiene buen acceso peatonal (escaleras aparte claro) y está razonablemente servido de transporte público, solo la incapacidad de quienes elegimos para gobernar hace que esta no sea incluso mayor. Pero hay que construir aparcamientos subterráneos para albergar coches que no pintan nada ahí. Porque estar de 9 a 14 h. aparcado no es de necesidad. Mis felicitaciones al diseñador y aprobadores de este instalación, no hay como agravar puntos negros circulatorios donde ya antes había problemas.

Existe un porcentaje de usuarios de los hospitales que seguro que necesitan aparcamiento, pero no uno siempre lleno innecesariamente. Con un mejor transporte público, también provincial, se reduciría. Claro que para que fuera “más rentable” sería buena idea no echar a la gente de la provincia. De todas formas, ¿alguien va a poner orden en este problema de los hospitales?, ¿quizás el mismo que tolera el desorden en la Calle Quintana con carga y descarga todo el día?, ¿o los que permiten y alientan el aparcamiento de cualquier manera al entrar-salir de los colegios cual camino escolar sobre ruedas?