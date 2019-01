Los flautistas de Hamelin

Hace mucho tiempo hubo en Alemania una ciudad llamada Hamelín. Era una ciudad rodeada por murallas, muy bonita y también muy próspera puesto que tenía un importante puerto al que iban comerciantes de todo el mundo. Sus habitantes vivían felices hasta que un día, mientras dormían porque la economía comenzaba a despuntar, empezaron a llegar a la ciudad cientos de ratas, tantas que invadieron totalmente la ciudad-nación, hasta dejarla totalmente infectada. No había un lugar en el que no se encontrara un roedor.

La situación era tan terrible que el alcalde mandó traer gatos para que terminaran con la peste, para ello se colocaron ratoneras, pero no sirvió de nada. Incluso probaron con matarratas, no funcionaba. Los garduños eran cada vez más y más.

En medio de esta situación llegó a Hamelín un trovador que aseguró al alcalde que sería capaz de limpiar la ciudad de animales sórdidos.

—¿Vosotros sólo podréis hacerlo?

— Por supuesto. Pero a cambio pido mil monedas de oro.

—No os preocupéis. Si lo conseguís os daré un millón si es necesario.

El trovador llegó a la plaza del pueblo, sacó una flauta de su bolsillo y empezó a tocar. En ese momento, las ratas comenzaron a salir de todos los rincones de la ciudad. Cientos y cientos se acercaron hasta él y comenzaron a seguirlo al son de la flauta que prometía limpieza, elecciones, fuera todo corrupto…etc, etc. El flautista continuó caminando hasta salir de la ciudad y llegar al río, donde se paró en la orilla y siguió tocando. Las ratas estaban tan ensimismadas por la dulce música que cayeron al agua y murieron ahogadas.

De modo que el flautista volvió a ver al alcalde para pedir su recompensa.

— ¿Mil monedas de oro por una música señor alcalde?

—¡Os daré como mucho cien monedas! — dijo el alcalde riéndose.

— ¡Pero eso no es lo que me prometisteis! lamentaréis.

El trovador salió del ayuntamiento y comenzó a tocar con fuerza su flauta. En esta ocasión, comenzaron a seguirle allá donde iba fueron los niños, los ancianos, los distraídos con la TV que pagamos los ciudadanos y a cambio, manipula a gusto del poder, todos y cada uno de los programas… El flautista salió de la ciudad y los niños, ancianos y beneficiarios de Hamelín salieron con él… nunca más se los volvió a ver.

APLICACIONES A LA ESPAÑA DEL SIGLO XXI

Alemania vivió un periodo terrorífico con las guerras de religión, la Guerra de los Treinta años, de recuerdo nefasto. Los cuentos de esta época son terroríficos, a cual más atroz. ¡Cómo debieron de ser los días vividos por las gentes en aquellas cruentas guerras!. Se cambiaba de opinión en función de las conveniencias, hoy eras amigo, mañana podías ser llevado a la hoguera por hereje, debido a la desconfianza y la confianza, la necesidad y la dependencia, el incumplimiento de la palabra, la venganza, el engaño, la avaricia, la auto complacencia y el miedo a no saber que hacer por no tener oficio más que intentar vivir…ya me entienden..

Nombro situaciones que vivimos en nuestra amada España en el siglo XXI

El Señor Tezanos que no entiendo a quien pretenden engañar… nadie cree una sola palabra de lo que diga el CIS, la gente se ríe de la tomadura de pelo, pero la cocina quemada es pagada por todos, esto me duele en lo más profundo... por qué hacerse masajes mentales, soñando que cambiando el CIS van a mover la intención de voto es de taraos. ¿¿¿Mejor valorado?? Jajaja, eso solo se lo cree él, el ego que tiene le nubla la vista, y como buen César pide que los qué le rodean le idolatren y digan sus virtudes. Solamente queda verlo bajar del Monte Olimpo coronado de laurel y de sus manos salir rayos de fuego.



El Pepu: No sé por qué me da que el avión "PSOE" ya va sin piloto... y el automático está averiado.

El ministro de Fomento: tiene a su esposa como Asesora del Delegado del Gobierno en Madrid ¡Huele a chamusquina! Así los taxistas hacen lo que les viene en gana, cierre patronal no huelga de trabajadores; y los ciudadanos somos los perjudicados, porque okupas han tomado nuestras calles, que no son suyas. Pero no olvidemos que la familia que cobra unida permanece unida. Es enternecedor.

Los Pujolones han creado escuela y ahí los tienen, no sabemos que esconden.

Madrid Central: la señora Carmena y los 10.000 euros al día que recaudará en multas, al tener ella la vida solucionada... Le importa una “caca” la clase media y obrera.

La garita de la Guardia Civil: Menuda imagen la caravanita a las puertas de la mansión en Galapagar, el descamisado y su augusta pareja, constituyen toda una lección magistral de cómo el populismo soviético, leninista y tiránico se ha apoderado de la política española.

Reflexión: A dónde nos llevará la troupe y sus cantos de sirena... ¡Ojo! pintan bastos.