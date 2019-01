El músico y compositor salmantino Álex Carbayo actúa este viernes en el Teatro Liceo

Jueves, 31 de enero de 2019

Después de su cuarta gira por Estados Unidos el músico salmantino, Álex Carbayo, presenta mañana, en el Teatro Liceo, una retrospectiva del que fue su primer disco-novela “The longlook ride”. Este disco cuenta la historia de un cowboy cazarrecompensas en la América profunda del siglo XIX. Esta vez en un formato creado para teatros en el que las 10 canciones del disco irán encadenadas por un narrador y una cuidada producción audiovisual que nos transportarán al lejano oeste americano.

El disco, fue grabado en los estudios Arcane Planet (Salamanca) y masterizado en Nashville (USA) por el 5 veces ganador del Grammy Richard Dodd (Tom Petty, Roy Orbison,Robert Plant, George Harrison, Quique González, etc).

Carbayo es un artista curtido en largas estancias en Nashville, TN donde desarrolla su talento como songwriter perteneciendo a la Americana Music Association.

El concierto está programado a las nueve y media de la noche y las entradas tienen un precio de 10 euros en venta anticipada y 12 euros el día del concierto. Se pueden comprar en la taquilla del teatro o en www.ciudaddecultura.org

Músico y compositor salmantino

Carbayo es un músico y compositor salmantino con una reconocida y extensa trayectoria en bandas de country rock ahora centrado en su carrera en solitario dentro del género Americana. Hace ya más de un año de la publicación de su fantástico álbum debut en solitario, The Longlook Ride, una novela de bolsillo musical que narra cronológicamente las aventuras de un cowboy en el Siglo XIX y te transporta al lejano oeste americano desde la primera escucha.

Masterizado en Nashville (USA) por el 5 veces ganador del Grammy Richard Dodd (Tom Petty, Roy Orbison, Robert Plant, George Harrison, Quique González, etc) se compone de temas guitarreros como Hero’s Journey o Devil’s Gun y baladas como I’m ready when you are, cuyo videoclip fue presentado en Ditty TV, la cadena especializada en Americana Music en USA.

También pasó ya la extensa y ambiciosa gira acústica que realizó por los Estados Unidos este verano. Acompañado de su mano derecha Santi Lorenzo (ex -Platos Rotos) completaron 16 actuaciones en lugares como Nashville, Memphis, Dallas, Santa Fé o Las Vegas, y encabezaron el Festival Internacional de Texas.

The LongBeer Tour fue premiado por la SGAE como promoción internacional de la música de nuestro país.

Después de una larga estancia viviendo en Nashville donde desarrolla su talento como songwriter perteneciendo a la Americana Music Association, trabajando con músicos y productores locales y puliendo sus nuevos temas en writer’s rounds de locales tan míticos como The Bluebird, CARBAYO está de vuelta en Europa para grabar las canciones del que será su nuevo álbum SURVIVE.

Haciendo un paréntesis en la grabación regresó a USA con SURVIVE TOUR, una gira con parte de su banda que culminó en California en el Festival de Auburn, Los Angeles y San Francisco.

Este último verano CARBAYO ha pasado más de 2 meses girando nuevamente por USA en su Solo America Tour, 11 conciertos en solitario en pequeñas salas.

A mediados de Noviembre se presentó finalmente SURVIVE, un disco cargado de experiencias y sentimientos personales ilustradas en los estilos country, rock y americana. El videoclip del single homónimo ha tenido un gran éxito y acogida.

Fotos de Lydia González