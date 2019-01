Gorka Etxeberria: “No habrá fichaje, se ofrezca quien se ofrezca”

Miércoles, 30 de enero de 2019

El director de fútbol de Unionistas descartó la llegada de un nuevo jugador por la ficha de Peli y dio la plantilla por cerrada

Gorka Etxeberria, director de fútbol de Unionistas, se mostró muy ilusionado con la llegada de Iván Garrido al conjunto blanquinegro, mientras que aseguró que no habrá más cambios en la plantilla charra hasta el final de la presente campaña.

Iván Garrido: “Llega para lo que resta de temporada, pero existe la opción unilateral de que pueda ser una (campaña) más”.

Salida de Manjón: “Nosotros no queríamos su salida, pero somos un club que quiere ser lo más generoso posible. Nos dolió su solicitud (de irse) y él sabe que si no hubiésemos conseguido un sustituto, no hubiese podido salir”.

Plantilla completa: “No quiero hacer cambios. Ya no va a haber más movimientos. Todos los jugadores son intransferibles. No habrá fichaje (por la ficha de Peli), se ofrezca quien se ofrezca”.