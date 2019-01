Salvar el Archivo recurrirá a la vía judicial contra el Ministerio de Cultura si Cataluña no devuelve los documentos que retiene ilegalmente

Miércoles, 30 de enero de 2019

Policarpo Sánchez denuncia que el departamento de José Guirao quiere realizar una entrega simbólica de papeles “que la Generalidad no ha podido entregar a nadie”

El presidente de Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, ha vuelto a denunciar al Ministerio de Cultura “por no cumplir, ni hacer cumplir la Ley”, recordando que son 400.000 los documentos pendientes de devolver, retenidos “ilegalmente en Cataluña”. “El Ministerio prepara el mayor engaño de la historia” porque, a juicio de Sánchez, quiere realizar una entrega simbólica de unos pocos papeles que la Generalidad catalana “no ha podido entregar a nadie”.

El presidente de la asociación, acompañado del abogado del Estado y expresidente de Banesto, Mario Conde y del periodista Hermann Tertsch; entre otros, ha recordado que Salvar el Archivo está “danto la batalla” en cuatro frentes. Por un lado, el social, con la recogida de 114.000 firmas para exigir al Gobierno que no entregue más documentos “a los separatistas catalanes” y devuelvan los 400.000 que retienen ilegalmente. En cuanto a las medidas políticas, recordó el manifiesto apoyado por el Ayuntamiento de Salamanca y en el Senado, con la aprobación de sendas mociones. Asimismo, recordó que han firmado el manifiesto el PP salmantino y su candidato a la Alcaldía de Salamanca, Ciudadanos, Contigo Salamanca y Vox.

Policarpo Sánchez hizo referencia a las medidas legales, con la entrega en la Subdelegación del Gobierno en Salamanca de la solicitud al Ministerio de Cultura para que devuelva los documentos en poder de la Generalidad catalana. Si no hay respuesta, la asociación tomará medidas administrativas y judiciales contra el Ministerio que dirige José Guirao ante la Audiencia Nacional. “No nos van a doblegar”. Asimismo, entre las medidas culturales de la asociación, anunció que el próximo 19 de febrero, a las 20.00 horas, en la Sala de la Palabra del Liceo se celebrará un debate-coloquio con Antonio Piedra presidente de la Fundación Jorge Guillén, y el escritor bejarano Gonzalo Santonja.

En la misma línea, Hermann Tertsch pidió el apoyo de la sociedad para subsanar “una tropelía” que ha contado con la colaboración y complicidad de los dos grandes partidos, “PSOE y el PP de Rajoy, con la demanda inicial del separatismo golpista”. Para el periodista, se trata de devolver a Salamanca y al Archivo “miles de documentos que nunca debieron salir de aquí”.

Por su parte, Mario Conde, manifestó que no hay razón lógica para que Cataluña custodie documentos que no le pertenecen, “por lo que tiene que ser política, y tomó forma de Ley, injusta, pero mientras no se derogue, está ahí, y ahora no se cumple ni la Ley, ni las resoluciones judiciales”.