Cofrades, aclarando malentendidos

Me gustaría una especie de VAR (pero mejor manejado que lo está siendo en el fútbol) para repasar objetivamente la jugada de un periódico local que, en la edición de ayer, para presentar el proyecto de Normativa diocesana de hermandades y cofradías de la diócesis de Salamanca utiliza un titular, tendencioso y parcial, a toda página aludiendo a una cuestión absolutamente marginal que ocupa dos líneas y media en un documento de 32 páginas y que ni siquiera aparece en los folios oficiales de Presentación de la Normativa a fieles y cofradías. De juzgado de guardia periodística y digno de un análisis en la Escuela de Periodismo.

Y me atrevo a opinar y decir que está muy trabajado y muy bien presentado, pero maltratando la noticia que presenta y reduciendo a cuatro cosas marginales todo el alcance de esta Normativa. Es lo de tantas veces, se presenta no la media verdad sino la cuarta parte de la verdad y desde ahí se decide el juicio sobre el todo en un titular a toda página.

Necio será el que se pregunte, el que pregunte, el que quiera saber y enterarse, el que se sienta sorprendido y hasta cabreado (así ha pasado en muchos lectores)… si luego pretende aclararse cuando ya tiene todo bien servido y clarito en un titular, absolutamente torpe e incompetente, (por decir lo mínimo desde mi modo de juzgarlo) a cuatro columnas, en fuente de trazo fuerte y de tamaño 50 o así. Con eso basta para el 90% de los lectores. Es lo que queda y la desinformación está servida.

Y yo, ya mayor, pero todavía algo inocente, me pregunto: ¿Y qué se busca con esto? ¿Qué pretende el periodista, el jefe de redacción, el director, el diario? Porque no me creo, por demasiado simple y medieval, la respuesta que se me viene espontáneamente a la cabeza. Y es que el desliz en la lectura y en el análisis, si lo hubiera, no parece de recibo en estos tiempos cuando desde el bachillerato dominamos con suficiente solvencia el análisis de un texto dado.

Y entre cien cosas más, para no alargar esto, termino con esta aclaración que me importa dejar bien en lo alto: el Documento completo con el Proyecto de la Normativa Diocesana, acompañado además de otro mucho más breve de Presentación para uso general, va enumerando, junto a las necesarias concreciones jurídicas que exigen la realidad de las cofradías, el estado de derecho diocesano y el Código de derecho canónico, las importantes propuestas que han dado lugar a la iniciativa de hacer y presentar estas Normas.

Y algunas de ellas son: la incorporación plena de las cofradías a la comunidad diocesana; su reconocimiento con la dignidad de todo grupo de fieles; las fidelidades fundamentales de toda cofradía sobre todo en su espíritu, en sus prioridades y en sus actos; la mutua conexión y comunión plena entre cofradías, y también y a la vez entre ellas y los demás movimientos y comunidades diocesanas; los criterios fundamentales de calidad y de sentido cristiano en acciones, iniciativas y celebraciones, etc., etc…

Nada de esto aparece, por supuesto, en el resumen, y menos en el titular, que hace el citado periódico. Y confieso que el autor (me pregunto la razón de que no se pongan el nombre y el apellido del autor en cada uno de los artículos, me parece más digno y más profesional poner los datos personales, pero no, ¡los tienes que adivinar! a partir de las iniciales), pues eso, que confieso que el autor merece mi estima personal y además es, se puede decir así, amigo mío. Queda dicho.

Y por si no ha quedado claro, ante esta Normativa me digo que ya era hora de que se hiciera algo así, que ojalá sirva para los fines que busca, que las cofradías tengan la calidad humana y cristiana que se merecen y nos merecemos todos y, por acabar, que damos las gracias a los que han trabajado junto al obispo para sacar adelante este hermoso proyecto pastoral.