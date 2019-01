Isaac Manjón causa baja en Unionistas de Salamanca

Martes, 29 de enero de 2019

El atacante navarro ha querido despedirse de la que era su afición con una emotiva carta en la página web del club

Unionistas de Salamanca e Isaac Manjón han decidido rescindir el contrato que unía a ambas partes. El delantero ha solicitado la salida del equipo y el club ha accedido de manera amistosa a la petición.

El atacante llegó hace dos años a USCF, también en el mercado de invierno, y consiguió el ascenso a Segunda División B en una temporada en la que fue clave para el equipo. De hecho, anotó dos importantes goles en el playoff. Además, sus estadísticas arrojan un balance de 31 goles anotados en los 81 encuentros que ha disputado con la camiseta blanquinegra, lo que le convierten en el segundo máximo goleador de la historia de la entidad.

Unionistas de Salamanca agradece a Isaac Manjón su profesionalidad y compromiso demostrados con el club y le desea la mayor de las suertes en su próxima etapa.

Carta de Isaac Manjón

Hola Unionistas, me pongo a escribir esta carta sin saber realmente cómo hacerlo, ya que son muchos los sentimientos que me gustaría expresar en ella:

Quisiera comunicar que mi contrato con Unionistas CF ha finalizado. La semana pasada se me presentó la oportunidad de poder volver a disfrutar del fútbol cerca de mi casa. Tras valorarlo, hablarlo con mi pareja, familia y amigos, creo que es el momento oportuno para que Unionistas CF e Isaac Manjón separen sus caminos en lo deportivo.

Es un momento complicado para mí, ya que dejo atrás un club muy especial formado por personas increíbles que hacen que el fútbol popular sea posible. Desde el primer día que puse un pie en este club, el trato que he recibido ha sido único y tengo mucho que agradecer: Sando, Teje, Gorka, Grupo de Trabajo, Cuerpo técnico, Torrens, Javi, Alvarito, Lucía, Astu, Tom, etc.

Mi afición sois el mayor patrimonio de este club, lo que le da sentido a todo. Simplemente deciros que la desaparecida UDS estaría muy orgullosa del homenaje que Unionistas CF le rinde día a día, partido tras partido. Me habéis hecho sentir un jugador muy querido, algo por lo que siempre os estaré tremendamente agradecido. Dejo atrás un vestuario, una familia en la que he podido ser yo mismo y de la que me llevo grandes amigos.

Me siento realmente afortunado, y sobre todo muy feliz, por haberme podido embarcar en este gran proyecto durante dos años que sin duda han sido maravillosos. Salamanca y Unionistas CF siempre serán mi segunda casa. En Pamplona siempre habrá un Unionista de corazón. Gracias a todos, ¡hasta siempre!