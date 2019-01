“La libertad de expresión es algo tan grande que no cabe en los cerebros estrechos. Por tanto, el excedente se desborda convertido en algo evidentemente nauseabundo”

ENTRE PUENTES

LIBERTAD DE EXPRESIÓN- UN DERECHO UNIVERSAL

Hay palabras, frases, de toda índole que nos llenan los oídos cada día en cualquier medio de comunicación, o en conversaciones mantenidas en coloquios y tertulias etcétera… donde estas, en muchas ocasiones nos suenan, porque algunos hacen eco de expresiones, con retorica oportunista, frases trilladas, y viscosa papilla televisiva, con una carga ideológica reconocible desde lejos y a primera vista, donde no faltan la panda de “inteligentes” enmascarados, enarbolando la bandera de la libertad de expresión. Y no es nuevo que, en base a esta frase, se realicen imposiciones, gritos, insultos, asaltos, coacciones, e improperios en tumultos, que en nada justifican este principio fundamental y básico conseguido por el ser humano. Todo un lamentable esperpento, vacío de contenido y mal gusto, una nueva fanfarria, que nos retrata ante el mundo civilizado. Pero lo peor ha sido, que algunos políticos y medios han justificado, o cuanto menos disimulado el hecho. ¡Mal vamos… mal! … Parece ser que el significado y la importancia, de algunas palabras que reclamamos de forma cotidiana, con el fin de hacer valer un derecho, es claro que no sabemos interpretarlas, menos aún de donde proceden. Y así nos va.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN: es un derecho universal, del ser humano, como también lo es el de igualdad. Estos principios están fundados en el entendimiento, son derechos fundacionales cuya realización es esencial para el disfrute y la protección de todos los derechos humanos. Así mismo, son derechos que se apoyan y se refuerzan mutuamente. No obstante: solamente cuando se tomen medidas coordinadas y centradas en promover la libertad de expresión así como la igualdad se podrá lograr la plena realización de cualquiera de estos. El pluralismo y la diversidad son características distintivas de la libertad de expresión. La realización del derecho a la libertad de expresión facilita un debate de interés público vibrante y multifacético que da voz a distintas perspectivas y puntos de vista. El derecho de toda persona a ser oída, a hablar y a participar en la vida política, artística y social es, a su vez, indispensable para la realización y el disfrute de la igualdad. Cuando a las personas se les niega la participación y una voz pública, sus asuntos, experiencias y preocupaciones se vuelven invisibles haciéndolas más vulnerables a la intolerancia, la discriminación y la marginación. Muy frecuentemente, se han interpretado los derechos a la libertad de expresión y la igualdad como si estuvieran en oposición uno contra otro o en una situación de conflicto directo, enfocándose en las posibilidades de tensión entre ellos. La libertad de expresión y la igualdad, es esencial, son garantía y salvaguarda de la dignidad humana, y su compatibilidad es fundamental en la indivisibilidad y la universalidad de los derechos humanos.

Los Principios también afirman que el respeto a la libertad de expresión y la igualdad juega un papel decisivo en asegurar la democracia y el desarrollo humano sostenible, no es nuevo sin embargo, que en no pocas ocasiones, se han socavado los derechos individuales, ocasionando restricciones ilegítimas a la libertad de expresión y la estigmatización de ciertos grupos étnicos y religiosos… Los Principios ponen en relieve las obligaciones de los Estados de tomar medidas positivas para promover la diversidad y el pluralismo, para promover el acceso equitativo a los recursos de la comunicación, de garantizar el derecho de acceso a la información en la creación de un ambiente habilitante para la libertad de expresión y la igualdad, al mismo tiempo que reconocen que esto, conlleva la posibilidad de abuso. Un poder judicial independiente y una sociedad civil vigorosa – son necesarias para prevenir el abuso y para lograr más plenamente los objetivos del pluralismo y del acceso equitativo.

Los medios de comunicación tradicionales siguen jugando un papel importante a nivel global, pero están pasando por una transformación significativa. Las nuevas tecnologías–entre ellas las emisiones digitales, la telefonía móvil y el Internet–incrementan enormemente la diseminación de la información y posibilitan nuevas formas de comunicación, estos cambios conllevan oportunidades así como retos, pero éstos tienen que basarse en un amplio diálogo social que estimule nuevos debates sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad y que cuente con la participación de las partes interesadas, como de representantes de los medios, de las autoridades públicas, del gobierno y de la sociedad civil. Porque lamentablemente viene ocurriendo que, en muchos contextos, las restricciones a la libertad de expresión apuntan a los grupos desfavorecidos y, estas restricciones socavan en vez de promover la igualdad. En lugar de poner restricciones, es imprescindible permitir el debate abierto. A la espera estamos…

Fermín González- Salamancartvaldia.es (blog taurinerias)