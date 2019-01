Los estudiantes del CIFP Rodríguez Fabrés conocerán experiencias de profesionales de la imagen

Martes, 29 de enero de 2019

El ciclo de conferencias comienza mañana a las diez y media con una primera charla titulada Small Stories. Intimate stories. My stories a cargo de Víctor Alonso, que centrará su intervención en la denominada Street-photography o fotografía de calle. La trayectoria de este fotógrafo vallisoletano, viene avalada por su condición de director creativo de la agencia Miltrescientosgramos. Alonso es, además, fundador de RANA cowork, un espacio de coworking en Valladolid que, en la actualidad, reúne a dieciséis emprendedores.

A continuación, hacia las doce, visita el salón de actos del Rodríguez Fabrés uno de los platos fuertes de estas jornadas, el dibujante de Story Boards, Paco Sáez, que ha trabajado para Walt Disney, Cartoon Network, la Warner Bross o B.R.B Internacional. Paco Sáez está detrás, entre otras, de los guiones gráficos de filmes como Spanish Movie, Que se mueran los feos, Promoción fantasma o Perdiendo el norte y ha colaborado como supervisor de storyboard de animaciones tan conocidas como Tadeo Jones 2, El secreto del Rey Midas, Atrapa la bandera, Planet 51, The News World of the Gnomos, Los intocables de Elliot Mouse, Mona the Vampire, Los quién o Fenómenos. Miembro de Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Paco Sáez pronunciará una charla titulada Dibujando sueños.

Abre la sesión de tarde la salmantina Belén Hernández Toro, socióloga y Community Manager, que enfocará su charla hacia la potencialidad que las nuevas tecnologías tienen en el desarrollo de los proyectos artísticos.

Las sesiones del día treinta concluyen con Teresa Martín Santos, directora de producción de Brothers & Sisters, con una conferencia titulada Mi experiencia en el cine: entre el sueño y la realidad. Teresa Martín Santos ha trabajado en el departamento de producción de películas como Salvajes y La niebla en las palmeras – ambas de Carlos Molinero- o Titón, de la Habana a Guantanamera, documental de Mirta Ibarra y Lola Salvador.

El jueves, treinta y uno de enero, se espera al productor ejecutivo, Carlos Ruiz Boceta y al director Ricardo A. Solla, conocido por estar detrás de series como Siete vidas o Aída. Las jornadas concluyen el viernes, con una conferencia de Miguel Ángel Camacho, Premio Max de Artes Escénicas a la mejor iluminación, que hablará de La luz en el texto teatral y de Mariano de Paco, associate artistic director del Teatro Círculo de Nueva York que abordará El proceso creativo del director de escena.

La participación de los alumnos de los ciclos formativos de Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen y de Realización y de Producción de Espectáculos y Audiovisuales no se limita a la organización de las jornadas - en las que han estado supervisados por profesores de ambos ciclos formativos-, además una muestra de sus fotografías puede contemplarse en la exposición que alberga el claustro del instituto, bajo el título Fotografía de protesta. Además, el jueves, 31 de enero, a las cinco de la tarde, está prevista una proyección de trabajos audiovisuales de alumnos en el café The Irish Theatre En esa misma sesión, un exalumno del Fabrés, Álvaro Hernández, dará a conocer sus experiencias como creador audiovisual a los asistentes.

Las actividades son de acceso libre y gratuito hasta completar aforo.