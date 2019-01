‘El capricho de la idea’ recoge más un centenar de esculturas y dibujos “íntimos” de Venancio Blanco

Martes, 29 de enero de 2019

Toros, flores o caballos en pintura y bronce y una colección de dibujos realizados por escultor en las servilletas del bar durante el café de la mañana, forman parte de la muestra

‘El capricho de la idea’, con más de un centenar de obras del escultor salmantino Venancio Blanco, es el título de la exposición inaugurada en la Sala de Santo Domingo, que podrá verse hasta junio. Como explicó el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, acompañado de Francisco Blanco, presidente de la Fundación Venancio Blanco y de Roberto Nieto, delegado territorial de la Fundación Mapfre, se trata de una selección de obras íntimas del artista de Matilla de los Caños, fallecido en febrero del pasado año, realizadas entre 1958 y 2018.

Toros, flores, caballos, santos o piezas musicales en pintura y bronce, así como una amplia colección de ‘Dibujos de desayuno’ realizados por el artista en las servilletas del bar durante el café de la mañana forman parte de la octava exposición de la colección de Venancio Blanco, gracias al acuerdo firmado en 2014 entre el Ayuntamiento, la Fundación Mapfre y la Fundación Venancio Blanco, que ha permitido que más de 60.000 personas hayan visitado las siete muestras del escultor programadas hasta ahora en la Sala de Santo Domingo. “Venancio Blanco fue un artista inagotable”, afirmó Carbayo, asegurando que la exposición es un atractivo más para la ciudad y sus visitantes “y un gran oportunidad para seguir conociendo la obra de un gran creador”.

“A mi padre le enamoraba el inmenso paisaje castellano”

Como explicó Francisco Blanco Quintana, hijo del escultor, “se encontraba a gusto en el pequeño formato, fue su museo soñado. Me enseñó mi padre que el tamaño condiciona la forma, pero también aprendí de él que la dimensión no hace grande al artífice, sino el espíritu. Le enamoraba el inmenso paisaje castellano, y no era menor su gozo al contemplar las rosas del jardín de su taller o al escuchar el canto de los mirlos que se trajo de Roma… La sinceridad del artista en su obra es su mayor legado, y es quizá en esas pequeñas piezas donde mejor se revela la intimidad creativa de Venancio Blanco, desde su intimismo más propio. El gesto plástico fluye ágil, natural, desenvuelto y libre el trazo, y la idea se muestra con acierto, tal cual es”.

Venancio Blanco

Nació en Matilla de los Caños en 1923 y falleció en 2018. Formó parte del grupo de los Seis Escultores que se crea en los años 60 en Madrid, considerados en el marco de la escultura neofigurativa. Desde 1977 fue miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y perteneció a otras Academias en España y en Roma. En 1981 fue nombrado director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma. Ha sido galardonado con diversos premios nacionales e internacionales, tales como Premio Nacional de Escultura, Primera Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes, Gran Premio de Escultura en la V Bienal de Arte de Alejandría, Medalla de Oro en la IV Bienal de Arte Sacro de Salzburgo, Premio de las Artes de Castilla y León y Medalla de Oro de la Ciudad de Salamanca (2015).

Su obra en encuentra en diversos museos y colecciones particulares de España y del extranjero, entre los que destacan el Museo del Vaticano en Roma, Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía en Madrid, Museo de Bellas Artes de Salamanca, Museo de Bellas Artes de Amberes, Museo Nacional de El Cairo, Catedral de la Almudena en Madrid o el Museo de Escultura al Aire Libre en Alcalá de Henares. Igualmente cuenta con el Museo Religioso Venancio Blanco, de la Fundación Mapfre, en el Plantío (Madrid). En el año 2009 se crea la Fundación Venancio Blanco, que pretende contribuir a una mayor presencia y protagonismo del arte en la sociedad, partiendo de la obra y personalidad de Venancio Blanco. El mayor esfuerzo de la Fundación se dirige a fomentar y difundir la escultura y el dibujo, sin olvidar los distintos oficios y materiales del taller, así como otros ámbitos de las Bellas Artes como la música.

Horario hasta junio:

Entrada es gratuita, de martes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 h y de 17.00 a 21.00 horas.