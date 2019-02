Fernando Arroyo Domínguez

Activista por los derechos humanos

Así rezan el artículo 3 y el artículo 14.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, nada está haciendo la Unión Europa al respecto, y solo en 2018 el Mediterráneo se ha cobrado más de 2.000 vidas, según datos de ACNUR. Nuestros dirigentes en Europa deben actuar con extrema urgencia para reparar un sistema fallido que disuade a los Estados a auxiliar a migrantes y refugiados que corren peligro de muerte en el mar.

Para la Unión Europea, la solución a esta crisis humanitaria ha sido la de delegar el control de las fronteras europeas a las autoridades libias, situación que ha provocado el abandono de migrantes solicitantes de asilo a la deriva en el Mediterráneo, según explica Amnistía Internacional en Cut adrift in the Mediterranean. La estrategia de Europa para resolver la crisis ha sido la de implementar una serie de medidas destinadas a bloquear los intentos de cruzar el Mediterráneo central. Esta pone especial hincapié en fomentar la capacidad de la Guardia Costera Libia para interceptar a personas que buscan seguridad y dificultar la labor de las ONG que llevan a cabo operaciones de búsqueda y salvamento marítimo. La idea de la Unión Europea es la de mantener a los inmigrantes lejos de Europa, a pesar de que Libia no tiene capacidad suficiente para coordinar los rescates y de que, con arreglo al derecho internacional, las personas rescatadas en el mar no pueden ser trasladadas a un país donde estarían expuestas a sufrir tortura, extorsión o violación sexual, como es el caso de Libia.

“Los dirigentes europeos deben adoptar medidas urgentes para reparar un sistema fallido que está defraudando tanto a los Estados fronterizos de la UE como a las personas que buscan seguridad y están abandonadas en el mar o consumiéndose en países de la UE cuyos procedimientos de concesión de asilo son ineficaces o están sobrecargados.”

El pasado lunes, 14 de enero, tuvimos la noticia de que el Estado español había impedido que el barco de Proactiva Open Arms zarpara hacia el Mediterráneo central impidiendo así el rescate de personas. Las autoridades españolas reconocen los fallos del sistema y ponen de relieve cómo los Estados mediterráneos han quebrantado leyes y normativas marítimas internacionales, pero obligan a solicitantes y rescatadores a pagar el precio de esos errores.

Hace tan solo una semana fueron 49 las personas desembarcadas finalmente en la isla de Malta después de permanecer 19 días varados en el mar a bordo de los barcos de salvamento Sea-Watch 3 y Professor Albrecht Penck de la ONG Sea-Eye. La Unión Europea, parapetada tras el infame Sistema de Dublín, desalienta un desembarco rápido de los inmigrantes rescatados. El sistema de Dublín determina que el país a través del que la persona solicitante de asilo accede en primer lugar a territorio de la UE es el responsable de examinar su solicitud, alojarla durante el proceso, integrarla en caso de que se vea reconocida su solicitud y devolverla a su país si su solicitud de protección es denegada.

En este sentido, el Parlamento Europeo propuso en 2017 un cambio en el sistema que incluiría un mecanismo vinculante para garantizar que todos los países miembro reciban una proporción justa de las personas que huyen de la violencia y la persecución. Sin embargo, esta reforma aún no ha sido aprobada debido a que algunos países europeos se oponen a asumir responsabilidades sobre personas solicitantes de asilo. Mientras tanto, la ausencia de mecanismos para repartir entre todos los Estados europeos la responsabilidad repercute de manera significativa en los Estados fronterizos.

Para Matteo de Bellis, investigador de Amnistía Internacional sobre migración, “el vergonzoso espectáculo del bloqueo de los barcos de salvamento, y de tantos hombres, mujeres, niños y niñas atrapados en el mar durante semanas sin fin, mientras los políticos compiten por ser los más insensibles cuando les niegan el desembarco o el acceso a ayuda de cualquier clase, no debe repetirse nunca más”.