El pintor Antonio Varas de la Rosa, escenas salmantinas en Córdoba

Lunes, 28 de enero de 2019

Este febrero ojalá sea lluvioso, y la lluvia tiene en la pintura del madrileño ya salmantino Antonio Varas de la Rosa una cualidad luminosa. Sus pinturas de la Plaza Mayor de Salamanca acariciadas por la lluvia, sus personajes bajo los paraguas y sus campos en los que pastan las ovejas y los pastores recobran el protagonismo de seres inmemoriales estarán, durante el mes de febrero, expuestas en la Galería de Arte Sala Aires de Córdoba.

Madrileño de origen y afincado en Salamanca donde dio clases de dibujo en Béjar durante años, Antonio Varas de la Rosa tiene como título bien ganado el de retratar los rincones de esta ciudad con la pericia de un naturalista y la minuciosidad de un dibujante enamorado de las escenas del natural. Autor del último cartel de las Ferias y Fiestas de Salamanca, el artista no solo es un retratista reconocido y un profesor que dejó su impronta en muchísimos alumnos, sino que es una de los nombres más importantes del arte figurativo que jamás ha dejado de ver el mundo a la manera de un realista capaz de interpretar la realidad a su manera. Lejos de modas y de servidumbres, Antonio Varas de la Rosa, fiel a sí mismo, trabaja el dibujo y el óleo para reflejar aquello que ve con una mirada amante y compasiva.

Desde el 1 de febrero, las obras de Antonio Varas ocuparán otras paredes y fascinarán a otros ojos. Los suyos, los del artista, están llenos de humanidad y de humildad. La de un hombre dedicado enteramente a su pintura que identifica allá dónde va, la ciudad que eligió no solo para vivir, sino para retratar: Ser artista es que no puedes hacer otra cosa durante todo el día que no sea expresarte. Eso es ser artista, eso sí, el hacer historia es otra cuestión, tiene que pasar el tiempo. De todas formas al final somos un poco de polvo en el universo. Lo importante, el tema es que estamos aquí, y el tiempo que estemos hay que vivir, hay que ser solidario.

Charo Alonso.

Fotografía: Carmen Borrego.