El 3º Día | 28ENE | Camarón que duerme se lo lleva la corriente

Lunes, 28 de enero de 2019

[HILO MUSICAL > Are you ready for some football?, de Hank Williams Jr, Florida Georgia Line & Jason Derulo]

El próximo domingo 3 de febrero se celebra la Superbowl LIII en Atlanta entre Los Ángeles Rams y New England Patriots. Para ir calentando motores nos vamos a quedar con la intro que viene teniendo desde hace dos temporadas el partido de la noche de los lunes de la NFL (el Monday Night Football, todo un emblema de la competición).

En esta intro se usa una canción llamada Are you ready for some football? original de Hank Williams Jr., quién está acompañado por el dúo Florida Georgia Line y por el más conocido Jason Derulo, quién se encarga de personalizar cada intro mencionando a los equipos protagonistas del partido en cuestión.

Está en concreto pertenece a un partido de la temporada pasada entre los todavía vigentes campeones, Philadelphia Eagles y los Oakland Raiders (que se van a mudar próximamente a Las Vegas). Lo que convierte en curiosa esta pieza es que tras la intro en sí aparece un Papá Noel pidiendo una Superbowl para los Eagles... lo que se acabó cumpliendo.

[MOMENTOS FdS]

- Los goles de Jorge : El jugador del III Columnas Cadete Jorge Crespo ha marcado dos goles durante la Fase Previa del Campeonato de España Sub’16 en la que ha participado estos días, aunque ha habido gente que ‘no se los ha querido conceder’. Por un lado, en el primer partido frente a la Comunidad Valenciana, el narrador de la emisión por Youtube del partido dijo (y repitió, sin llegar a rectificar) que el autor de ese gol era Sebal (un jugador del Peñalba). Por otro lado, en el tercer partido frente a Aragón, la Federación de Castilla y León dio el gol de Jorge a otro jugador, Álvaro (del FS Salamanca), tanto en su cuenta de twitter como en su página web.

- Testimonio directo : Tras ser el autor del único gol del encuentro frente a la Comunidad Valenciana, Jorge fue entrevistado por la Federación de Castilla y León:

“Sabíamos que sería un partido complicado y la victoria ha podido ser para cualquiera. Hemos tenido mala suerte en el rebote suyo que se ha ido dentro. Nos vamos con un mal sabor de boca por el resultado pero se han hecho las cosas bien”, Jorge @trescolumnascd 👉goleador @FCyLF pic.twitter.com/HKYO1v58f7 — FCyLF (@FCyLF) 24 de enero de 2019

- Los comentaristas : De los 3 partidos que ha jugado Castilla y León en el Nacional, 2 se han visto por Internet (el tercero también debía haberse visto pero, o hubo algún problema técnico, o alguien conectó mal –porque sí había disponible en Youtube un breve vídeo prepartido-). Los 2 partidos retransmitidos darían para llenar esta sección entera gracias a los comentarios de sus narradores.

En lo que respecta al partido frente a la Comunidad Valenciana, que se vio por Youtube, ya hemos dicho más arriba que el único narrador confundió en el gol de Castilla y León a Jorge con Sebal. Tras el gol, dijo además que el autor y el que le había dado la asistencia se habían ido al banquillo. En el caso de Jorge, tampoco era cierto, porque siguió en la pista. Por cierto, que perdí la cuenta de las veces que dijo ‘conjunto rojiblanco’ a la hora de referirse a Castilla y León.

Mientras, en lo referente al partido contra Andalucía, se vio por la página web futbolandaluz.tv, contando con un narrador y un comentarista que parece que sí se conocían bien a los suyos y hacían por conocer a los de Castilla y León. Esta retransmisión contó incluso con menciones publicitarias, incluido de un coche, en torno al cual el narrador dijo, con su acento andaluz, que los jugadores de su Selección Sub’19 le habían dicho durante el paseo del día interior que a ver si les conseguía uno. Y que él les había dicho que tenían que ir al concesionario.

A este comentarista, según él mismo dijo, le estaban saludando por whatsapp... y eso hizo que se despistase narrando algo mal a continuación. Suya también es la frase ‘Camarón que duerme se lo lleva la corriente’ que tiene hoy de titular El 3º Día, que fue pronunciada tras un robo a un jugador por un despiste.

- Los partidos : Por si a alguien le interesa, el partido frente a Andalucía se puede ver íntegro aquí:

- Un premio : El portero del Benjamín A del CRA Manuel Moreno no estaba muy por la labor de coger el balón con las manos en su duelo de la mañana sabatina en Conde de Foxá frente al III Columnas A. Para intentar que lo hiciera (en vez de dejarlo salir siempre que podía o darle con el pie), su padre le dijo desde la grada, “cada vez que lo cojas con la mano, te doy un 1€”.

- Concurso de secado : En la jornada del sábado, el Pabellón de Conde de Foxá volvió a sufrir el problema de la condensación y las consiguientes goteras, secando la pista ‘todo el mundo’, incluido familiares de jugadores o los técnicos visitantes (como el del Benjamín A del CRA Manuel Moreno). Por la tarde, durante el Trofeo Diputación, Pipe, del Arte Charro Futsal, hizo honor al nombre de su equipo haciéndole ‘un recorte’ a Fita mientras éste andaba pasando de nuevo con la mopa (lástima que no hay foto del momento).

- Les ayudarían, ¿no? : El Benjamín de Unionistas colgó en su twitter esta foto tomada en los vestuarios de los Campos de Toñete antes de medirse al Ciudad Rodrigo. Lo que llama la atención son las camisetas colgadas de las perchas: ¿para qué las colgarían ahí si total los chavalines no iban a llegar y se las iban a tener que descolgar?

- Post-partido : Varios progenitores del Benjamín del Ciudad Rodrigo CF, justo después de la victoria de los suyos en la mañana del sábado.

- Pre-partido : Varios jugadores del Arte Charro Futsal, justo antes de jugar frente a Nova Express en el Trofeo Diputación en la tarde sabatina.

- La Cuesta de Santiago : Como es habitual, la Cuesta de Santiago fue uno de los puntos culminantes del Duatlón Cross celebrado en la mañana del domingo en Ciudad Rodrigo, por el sufrimiento de los ciclistas y su interacción con el público. Uno de los participantes dijo “Echadme una cuerda, cabrones”. Otro dijo (para ver si le ayudaban): “¿No veis que en la Vuelta Ciclista les ayudan?”. Otro añadió (a un amigo que le estaba viendo): “¿Y la cerveza que te dije?”. Una chica apuntó, ante los ánimos que estaba recibiendo, “así da gusto”. Y otro participante dijo a su ¿hijo? para asustarle, “prepárate, que ahora te toca subirla a ti”.

- En tweets :

[LOS EMIGRANTES]

[ZONA CLUBES]